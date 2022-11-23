С 1 декабря в сообщениях об «иноагентстве» граждане обязаны будут указывать ФИО

Правительство России утвердило требования к размещению уведомлений перед материалами, публикуемыми иностранными агентами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данное постановление, в частности, определяет правила размещения указаний, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В законе сказано, что материалы, распространяемые иноагентом либо учредителем, членом, участником, руководителем организации, включенной в реестр иноагентов, необходимо помечать указанием о том, что данная информация распространена иноагентом или касается его деятельности.

«Ну что, Правительство утвердило форму пометки, которую с 1 декабря на своих материалах и сообщениях должны будут ставить все иностранные агенты: и люди, и СМИ, и общественные организации», – пишет «Цифровое Средневековье».

Вид указания о статусе «иноагента» также претерпели изменения, которые вступят в силу 1 декабря текущего года.

Как отмечается в документе, указание «иноагента» должно размещаться на русском языке в начале каждого текстового материала под заголовком или непосредственно перед началом, если заголовка нет. Размер шрифта указания должен вдвое превышать размер шрифта самого материала, а цвет должен быть контрастным по отношению к фону, на котором оно размещается.

В видео плашку обязательно нужно расположить по центру, чтобы она заняла не менее 20% от размера экрана. Продолжительность демонстрации текстового указания в видео должна составлять не менее 15 секунд. В аудиоматериале текст указания следует озвучить, причем его громкость должна быть не ниже громкости материала. Ускорять произношение сообщения об «иноагентах» в звуковых и видеофайлах запрещено.

Текстовое указание «иноагента» должно воспроизводиться в аудио и видео в начале и каждый раз при возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания (скорее всего, речь идет о прерывании на рекламу).

Также вместо «ДАННОГО СООБЩЕНИЯ» нужно будет писать «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ». В форме, разработанной Правительством, кроме всего прочего появилась строчка с обязательным упоминанием фамилии, имени и отчества.

«Только мы красивых плашек понаделали и читатели мне прислали, как власти решили поменять плашку, – иронизирует политик и общественный деятель Юлия Галямина. – Но есть плюсы! Теперь они именные. Значит, иноагенты не будут их друг у друг тырить, а к тому же дополнительное упоминание — всегда хорошо».

«Стойте-стойте, объясните тупой отъехавшей. Это чо я теперь должна (чисто теоретически) с этим делать? Распечатать, вписать от руки, отсканировать и развесить? Нет, я серьезно не понимаю. Нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть? А грязные ругательства вставлять можно? А где написано, что нельзя?» — вторит ей активистка Инна Карезина, недавно уехавшая из России, но ранее внесённая в список иностранных агентов из-за сотрудничества с движением в защиту прав избирателей «Голос».

На самом деле этот весь закон — дискриминация и нарушение Конституции, уже более серьёзно заявляет Галямина:

«И все эти правила — способ давить на нашу психику и уменьшать количество коммуникации. Поэтому только от вас, дорогие читатели, зависит, насколько то, что вам кажется важным, будет доходить до других людей. Репостите и распространяйте ссылки на мои соцсети, чтобы люди могли узнавать альтернативные точки зрения. Что Россия может стать страной человечности и пройти через испытание путинизмом, осознав новые ценности: человечности, ненасилия, горизонтальной демократии, гражданской отвественности».

«При случае все спрашивают, каково это — быть иностранным агентом, – пишет главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев, недавно пополнивший соответствующий реестр. – Отвечаю: наша репрессивная система совершенно непоследовательна. Видимо, там царит такой же бардак, как и везде. Суть «иноагентства» в том, что государство маркирует тебя как врага и заставляет тебя выполнять некоторые неприятные действия. Например, снабжать каждый свой плашкой «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ...», регистрировать юрлицо для сдачи отчетов (физлицо почему-то их сдавать не может) и раз в квартал отправлять в Минюст отчет, откуда ты получил деньги и на что их потратил. Естественно, делать это по своей воле никто не хочет. И чтобы заставить иноагентов исполнять закон, государство разработало систему наказаний. Сначала — административные штрафы, а потом, в случае злостного неисполнения, и уголовное дело. Поэтому люди вынуждены выполнять эти требования. Иначе им навесят штрафов, арестуют имущество, а если они в России — их могут судить и посадить в тюрьму. С точки зрения государства все логично».