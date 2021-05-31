Закрывается NEWSru — одно из старейших новостных изданий Рунета

Одно из старейших российских интернет-изданий NEWSru.com объявило о своём закрытии:

«Большое спасибо вам всем, кто читал нас в течение 21 года. Мы точно знаем, что многие оставались с нами все это время. В последнее время вас было 3 миллиона человек в месяц.



С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно — рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня».

Первоначально ресурс являлся сайтом телекомпании НТВ (до событий 2001 года) и располагался по адресу ntv.ru. Основателем сайта был один из «отцов Рунета» Антон Носик.

«Впервые в России тогда был создан сайт телевизионных новостей, того самого НТВ, 20-летие уничтожения которого вспоминали совсем недавно», — пишет редакция портала в «прощальном» пресс-релизе.

https://t.co/9bV0Q32iQp: Спасибо всем, кто был с нами в течение 21 годаhttps://t.co/ButFvLsV5I — Эхо Москвы (@EchoMskRu) May 31, 2021

NESWru перестаёт работать по экономическим причинам, «но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране». Как поясняет редакция, после 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика.



«Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году», — заявляет издание.



«Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — констатирует NEWSru.



Несмотря на прекращение обновлений с 31 мая 2021 года, архив новостей, накопленный за 21 год работы, пока остается открытым и доступным.

Не упустил шанса немного поупражняться в иронии депутат Госдумы Антон Горелкин:

«Кстати, четыре года назад было закрыто украинское подразделение NewsRu. По причине банальной неокупаемости. Думаю, и у сегодняшнего закрытия причина та же. А маскировать свои коммерческие просчеты гордой политической позой — традиция такая».

Главред NEWSru Елена Березницкая-Бруни рассказала «Подъёму», что пока не видит «радужного будущего» в России, тем более для политических проектов, и в будущем намерена работать над развитием дочернего проекта издания в Израиле Newsru.co.il. «Вот он себе прекрасно выходит и будет выходить. Это издание на русском языке, самое популярное среди русскоязычного населения государства Израиль. Мы будет продолжать его поддерживать и развивать», — подчеркнула она.