Кабмину предложили создать институт для исследования влияния компьютерных игр на детей

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям при Госдуме предложила Правительству определить научно-исследовательский институт (НИИ), который будет исследовать влияние компьютерных игр на детей. Кроме того, предполагается, что этот институт будет проводить экспертизы компьютерных игр.

«Рекомендовать Правительству РФ определить организацию (научно-исследовательский институт), которая бы на постоянной основе осуществляла исследования о влиянии компьютерных игр на здоровье детей, вырабатывала по результатам таких исследований предложения о минимизации влияния компьютерных игр на детей и принимала участие в проведении экспертизы компьютерных игр для детей»,— говорится в решении комиссии.

Документом также предусматривается, что по результатам экспертизы институт будет выявлять «вредоносные и опасные» компьютерные игры. Накануне председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев («Единая Россия») говорил, что в настоящее время обсуждается введение идентификации пользователей компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов.

Кабмину также предложено сформировать реестр запрещенных компьютерных игр. Как заявил председатель комиссии, глава законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев:

«Считаем целесообразным предложить Правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов».

Он сообщил, что эта тема «активно изучалась парламентариями субъектов РФ» и регионы предложили «интересные идеи». По словам Киселева, в комиссии считают, что такие шаги «позволят создать существенное противодействие производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр». Председатель комиссии подчеркнул, что во многих зарубежных компьютерных играх пропагандируется жестокость, насилие, экстремистская и террористическая деятельность и др.