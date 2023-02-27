ЕСПЧ коммуницировал 42 жалобы из России по иноагентству

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение 42 жалоб от признанных «иноагентами» российских организаций и гражданских лиц, об этом сообщил Павел Чиков. Среди заявителей числятся: «ЭСВЕРО», «Институт права и публичной политики», «Объединение перевозчиков», «Фонд Андрея Рылькова», «Центр защиты прав СМИ» Самарское издание «Парк Гагарина», Екатеринбургский «Мемориал», Ингушское отделение «Российского Красного креста», «Лига избирателей», ЛГБТ-организация «Феникс-плюс», центр «Насилию.нет», проект «Апрель», фонд «Свеча» и гражданские активисты.

Комментарий юристов «Роскомсвободы»:

«Заявители ждут решения ЕСПЧ. Сейчас это вряд ли что-то изменит, так как Россия вышла из Совета Европы, денонсировала конвенции Совета Европы и, в конце концов, просто отказывается выполнять решения ЕСПЧ. Решение будет вынесено, ЕСПЧ будет установлено, что закон об «иноагентах» нарушает права и свободы граждан и юридических лиц. Рано или поздно справедливость будет восстановлена, закон об иноагентах отменён и выплачены компенсации всем заявителям».

ЕСПЧ коммуницировал первое крупное дело с жалобами 49 российских организаций-«иноагентов» в 2017 году. Тогда Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила право НКО, объявленных «иностранными агентами», на свободу ассоциаций, присудив компенсацию на сумму 1,14 млн евро.

Закон «об иностранных агентах» был принят ещё в 2012 году. Теперь любые организации, а также гражданские лица, которые получают финансовую поддержку из зарубежных источников и занимаются политической деятельностью, могут быть признаны «иноагентами». По заявлениям юристов, само понятие «политической деятельности» в законе прописано довольно неопределённо, и под него можно подвести любую публичную активность.