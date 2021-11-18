Самое большое количество утечек паролей происходит в России

Компания-разработчик менеджера паролей NordPass в сотрудничестве с независимыми экспертами по инцидентам в области кибербезопасности провела исследование, в котором рассказывается, какие пароли пользователи используют чаще всего в 2021 году, а также опубликовала карту наиболее пострадавших от утечек данных стран.



Исследователи разработали индекс риска, который разделяет страны на три уровня риска: низкий, средний и высокий. Индекс был разработан в соответствии с количеством утечек паролей на душу населения.

В России за 2021 год произошло порядка 2,9 млрд случаев утечек, что составляет 19,9 утечек на одного человека. Следом идёт Чехия с Чехия 6,2 на человека, затем Франция - 6, Германия - 5,8 и замыкает Топ-5 США с 5,2 утечками на душу населения.

Но гораздо более подробно NordPass рассказал о самых «популярных» паролях.

Так, пароль 123456 является наиболее распространенным в мире — его используют более 100 млн пользователей.



123456789 и 12345 занимают второе и третье место по популярности, ими пользуются 46 млн и 32 млн человек соответственно.



Кроме того, согласно исследованию, многие пользователи используют в качестве пароля 111111, qwerty и password. В каждой стране можно было найти особенность местной культуры и выяснить, какие слова чаще выбирают как пароль – названия местных футбольных команд, названия известных напитков («гиннесс» в Ирландии), религиозные пароли («Христос» в Нигерии, «бисмиллах» в Саудовской Аравии).



Что касается гендерных различий, исследование выявило, что женщины используют такие связанные с музыкой пароли, как «onedirection» или «justinbieber», тогда как мужчины выбирают «Metallica» и «slipknot». Женщины использовали более позитивные и любящие слова, такие как «sunshine» или «iloveyou». В некоторых странах такие пароли были и у мужчин, но – реже. Мужчины, как правило, больше используют названия спортивных игр, особенно пароли, связанные с футболом. В некоторых странах мужчины употребляли в названиях паролей больше нецензурных слов, чем женщины.

В таблице паролей исследователи также указали время, за которое можно взломать тот или иной пароль. К примеру, для «123456», «пароль» и «qwerty» нужно не более секунды.