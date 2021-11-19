Творчество Моргенштерна снова проверят на «пропаганду наркотиков»

В Главном следственном управлении СК по Москве зарегистрировали материал проверки творчества рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом RTVI рассказал источник в следственном управлении, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами проверки.

В документах говорится о том, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна «целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков», сообщил источник.

По версии правоохранителей, в контенте, который был размещен с 2013 по 2021 годы, могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего).

Под проверку, утверждает источник в СК, попали также продюсер и оператор рэпера.

Адвокат артиста Сергей Жорин сказал, что возможность повторных проверок действительно существует. Тем не менее, Следственный комитет РФ все еще не предпринял никаких действий в отношении Моргенштерна.

По данным СМИ, следователями осуществляются четыре проверки. Поводом для них стал клип на песню Раblо, набравший с мая текущего года более 33 млн просмотров.