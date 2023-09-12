В реестре запрещённых сайтов появилась первая блокировка от Центризбиркома

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации «Роскомсвобода» обнаружила появление двух новых ведомств — Центризбиркома РФ (ЦИК) и Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (ранее — Росалкогольрегулирование).



ЦИК пока успел заблокировать только один сайт — gosuslugi.live, который являлся, скорее всего, фишинговым, имитирующим «Госуслуги» и предлагающим зарегистрироваться на нём, чтобы якобы получить уведомление о начале голосования.





Блокировка произошла сразу по «маске», то есть были заблокированы сразу все домены и поддомены сайта. Решение об этом было принято 8 сентября текущего года.



В данный момент лже-«Госуслуги» уже недоступны, но их копия ещё сохранилась «Архиве Интернета»:





Избирательные комиссии получили право блокировать агитматериалы в интернете в феврале 2021 года. Очевидно, ЦИК воспользовался новыми полномочиями только сейчас, либо такие действия проходили мимо реестра запрещённой информации, например — сайты сами удаляли информацию, которую власти признавали противоправной.



Новое ведомство пришло на смену Росалкогольрегулированию, которое было ответственно за блокировку сайтов, предлагающих приобрести алкоголь дистанционным способом (такое право оно получило в 2018 году).



Пока по инициативе нового госоргана в реестр попали только 18 сайтов. Ранее же усилиями Росалкогольрегулирования через реестр прошло более 15 тысяч интернет-ресурсов.