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12 September 2023

В реестре запрещённых сайтов появилась первая блокировка от Центризбиркома

Им стал поддельный сайт «Госуслуг». Также в реестре появились сайты, которые забанила ранее отсутствовавшая в списке цензурных органов Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Фото: Владимир Бурнов / РАПСИ

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации «Роскомсвобода» обнаружила появление двух новых ведомств — Центризбиркома РФ (ЦИК) и  Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (ранее — Росалкогольрегулирование).

ЦИК пока успел заблокировать только один сайт — gosuslugi.live, который являлся, скорее всего, фишинговым, имитирующим «Госуслуги» и предлагающим зарегистрироваться на нём, чтобы якобы получить уведомление о начале голосования.



Блокировка произошла сразу по «маске», то есть были заблокированы сразу все домены и поддомены сайта. Решение об этом было принято 8 сентября текущего года.

В данный момент лже-«Госуслуги» уже недоступны, но их копия ещё сохранилась «Архиве Интернета»:



Избирательные комиссии получили право блокировать агитматериалы в интернете в феврале 2021 года. Очевидно, ЦИК воспользовался новыми полномочиями только сейчас,  либо такие действия проходили мимо реестра запрещённой информации, например — сайты сами удаляли информацию, которую власти признавали противоправной.

Новое ведомство пришло на смену Росалкогольрегулированию, которое было ответственно за блокировку сайтов, предлагающих приобрести алкоголь дистанционным способом (такое право оно получило в 2018 году).

Пока по инициативе нового госоргана в реестр попали только 18 сайтов. Ранее же усилиями Росалкогольрегулирования через реестр прошло более 15 тысяч интернет-ресурсов.

149-ФЗ выборы 139-ФЗ ЦИК внесудебная блокировка 278-ФЗ 43-ФЗ Росалкогольрегулирование

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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