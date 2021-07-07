Новосибирца оштрафовали на 25 тысяч рублей за попытку продать GPS-трекеры

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело о незаконной продаже GPS-трекеров. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова. По материалам дела, в марте 2020 года 34-летний новосибирец через установленное на смартфоне приложение AliExpress приобрел тринадцать GPS-трекеров с возможностью скрытой записи разговоров для последующей перепродажи, заплатив около 4,5 тыс. рублей.

В июне 2020 года при попытке продать шесть GPS-трекеров за 6 тыс. руб. его задержали сотрудники ФСБ. В отношении продавца они возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации). Допрашивавшим его контрразведчикам он сообщил, что решил заняться перепродажей трекеров, поскольку его семья оказалась в сложном финансовом положении.



В мае 2021 года дело поступило в Октябрьский суд. Судя по всему, речь идёт о деле №1-318/2021.



По ходатайству обвиняемого рассматривалось оно в особом порядке — без исследования доказательств и их оценки. В итоге подсудимому, который сейчас работает начальником отдела крупного интернет-провайдера, назначили штраф в размере 25 тыс. руб.

Примечательно, что в июле 2019 года были приняты поправки в законодательство о наказаниях за «шпионские гаджеты», которые должны были уменьшить количество абсурдных дел по статье 138.1 УК РФ. Однако с того момента россияне продолжили попадать в ситуации, когда за перепродажу таких устройств их обвиняли в уголовном преступлении. Так, в июле прошлого года внимание ФСБ привлёк земляк героя этой статьи — Денис Дорофеев, который решил продать уже ненужные ему GPS-трекеры, приобретённые для контроля за собаками. В его квартире был проведён обыск, а самому ему предъявили обвинения в нарушении вышеуказанной статьи.