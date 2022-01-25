Для соцсетей предложили ввести новые штрафы за игнорирование пользовательских жалоб

«Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент. Такое положение предложено внести в КоАП на основании исследования, проведённого данной организацией.

По мнению ГРЧЦ, это поможет привлечь пользователей к модерации контента и сильнее мотивировать соцсети исполнять закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В документе говорится, что интернет-платформы не должны допускать использования их площадок для совершения уголовных преступлений, разглашения гостайны, распространения призывов к терроризму и другого противоправного контента.



Также у соцсетей должны быть инструменты для приема и обработки жалоб пользователей на противоправный контент, они должны рассматриваться в течение 30 дней. В центре отметили, что в законе уже есть такие требования, однако не предусмотрена ответственность соцсетей за их нарушение.



Роскомнадзор поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение защищенности российских пользователей в информационном пространстве, сообщает ведомство. «Администрации таких ресурсов должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию. Особенно если доступ к информации имеют дети и подростки», — подчеркнули в службе.



Там напомнили, что с 2022-го соцсети обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе по реагированию на обращения пользователей.



Обсудить инициативу ГРЧЦ готовы и в Госдуме. «Мы всегда открыты для новых инициатив, особенно если они касаются безопасности в интернете», — сказал председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.