Чиновники требуют с курганца 1,75 млн рублей из-за ролика о фальсификациях при голосовании за поправки в Конституцию

Курганскому стороннику Навального Алексею Шварцу предъявили иски на 1 млн 750 тысяч рублей по уголовному делу из-за нарушения тайны переписки. Об этом Шварц сообщил «Урал. МБХ медиа». Кроме этого, активист опубликовал скриншоты исковых заявлений в своём Twitter.

Судебное перенесли на 22 июня.

Будут заслушиваться ещё 16 свидетелей. pic.twitter.com/fJUP15cr81 — Алексей Шварц (@schwarz_alexey) June 4, 2021

Иски подали трое чиновников Курганской области — бывший мэр Шадринска Виктор Ермишкин, глава Кетовского района Сергей Дудин и глава Катайского района Глеб Морозов.

Истцы указали, что испытали «физические и нравственные страдания», а также переживания от отрицательных звонков и комментариев после публикации в интернете записей их телефонных разговоров. По их словам, публикация негативно отразилась на их репутации как управленцев. Глава Кетовского района указал, что это «подорвало его веру в людей».

Дудин потребовал в качестве компенсации морального вреда 750 тысяч рублей, другие пострадавшие оценили свои страдания в 500 тысяч.

Субедное заседание было перенесено на 22 июня.

В марте на Шварца возбудили уголовное дело по статье 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Основанием для возбуждения уголовного дела стал видеоролик штаба Навального об организации голосования за поправки в Конституцию РФ, которое состоялось летом прошлого года. В представленных записях телефонных разговоров якобы высокопоставленные чиновники Курганской области координируют свои действия по достижению поставленных результатов голосования за поправки. По этому делу Шварцу грозит до 4 лет колонии.

Курганский активист часто попадал в наш дайджест о преследованиях за высказывания в интернете. В сентябре прошлого года его через «ВКонтакте» вызвали в военкомат — очевидно, активист привлёк внимание властей своей деятельностью в Сети и офлайне. За призывы на несогласованные акции его сначала приговорили к обязательным работам, а недавно он отбыл 42 суток административных арестов по двум делам — нарушение «закона о митингах» (разместил в Telegram пост об акции протеста) и неповиновение законному распоряжению полиции.