The New York Times: РФ цензурирует интернет в Херсоне, перенаправляя трафик через собственные сети

Данные по маршрутизации интернета в Херсоне показывают, что интернет-трафик в этом городе и области с мая месяца текущего года начал протекать через российские сети, а уже к началу июня полностью проходит исключительно через них.

Об этом пишет The New York Times в своём новом материале.

Как только российские солдаты в рамках так называемой «специальной военной операции» в Украине заняли южный портовый город Херсон, они сразу же пришли к местным провайдерам и силовыми методами приказали им отказаться от контроля за своими сетями. После этого российские власти занялись перенаправлением данных мобильного и проводного интернета через собственные сети.



На данный момент в Херсоне и области заблокирован доступ к Facebook, Instagram и Twitter, а также к украинским новостным сайтам и другим источникам независимой информации.



Позже были закрыты украинские сотовые сети, что вынудило местных жителей воспользоваться услугами российских мобильных операторов связи.

Произошедшее в Херсоне, по словам издания, сейчас разыгрывается в других частях Украины, занятой российскими войсками. Жители этих регионов имеют доступ исключительно к российским государственным средствам массовой информации.



NYT считает это частью российской политики по расширению влияния на контролируемых РФ территориях:

«Цифровая тактика зажала эти украинские районы в тиски огромного аппарата цифровой цензуры и слежки, позволив России отслеживать веб-трафик и цифровые коммуникации, распространять пропаганду и следить за тем, какие новости будут получать местные жители».

Перенаправление трафика и цензура украинского сегмента интернета со стороны России – не такой уж частый прецедент, отмечает издание. Например, даже Китай, получивший в 2019 году контроль над Гонконгом, не распространил те же методы цензуры, что практикуются в материковой части Поднебесной. Даже в России препоны можно обойти с помощью VPN и других технологий, в контролируемой же властями РФ части Украины всё было готово заранее — в 2014 году, когда произошло отчуждение Крыма, государственная телекоммуникационная компания построила подводный кабель и другую инфраструктуру через Керченский пролив, чтобы перенаправить интернет-трафик из Крыма в Россию. Данные из украинских сетей в настоящее время перенаправляются на юг через Крым и через эти кабели, говорят исследователи.



С конца мая трафик херсонских интернет-сетей, таких как Skynet и Status Telecom, внезапно сошёл на нет. В течение следующих нескольких дней были восстановлены интернет-соединения людей, но они проходили через контролируемую государством телекоммуникационную компанию в Крыму – «Миранду-медиа».



По данным «СПАРК-Интерфакс», 80% «Миранда-медиа» принадлежит судоходной компании «Люкстранс» и еще 20% — «Ростелекому». К слову, сейчас при участии этой фирмы на полуострове создаётся новый мобильный оператор, и в проекте участвует всё тот же «Ростелеком».

Представители России на затяных ей территориях разрушают связывавшую с остальной частью Украины информационную инфрастрактуру, а оборудование украинских провайдеров изымается для укрепления связей с Крымом, включая прокладку большего количества оптоволоконного кабеля.



В некоторых занятых Россией районах Украины цифровая цензура еще хуже, чем внутри России, говорят чиновники правительства и промышленности. В Херсонской и Донецкой областях Google, YouTube и приложение для обмена сообщениями Viber заблокированы, сообщили интернет-операторы. Недоступны, как говорилось выше, Facebook, Instagram и Twitter. VPN на этих территориях для многих стал необходимым инструментом для того, чтоб оставаться на связи.

Россия также требует от украинцев при покупке сим-карты с телефонным номером предъявлять паспорт, что облегчает силовикам слежку за людьми с их мобильными устройствами, включая местоположение и просмотр интернета.



Несмотря на разрушение большого колисчества объектов информационной инфраструктуры, отмечает NYT, интернет и мобильные услуги в Украине во многих местах остаются на достаточно высоком уровне. Более 12 000 интернет-терминалов Starlink, изготовленных частной ракетной компанией SpaceX дополнили покрытие. Известно, что в занятых россиянами районах местные жители используют Telegram как средство обмена сообщениями и информацией.



Чтобы помочь людям в занятых вооружёнными силами РФ областях подключиться к глобальному Интернету, правительство Украины предоставляет бесплатный доступ к определенным VPN-сервисам. Украинские чиновники также ищут пожертвования для маршрутизаторов и другого оборудования для размещения интернет-сервисов в бомбоубежища, в том числе в школах.