Суд обязал журналистку «Холода» выплатить компенсацию по иску о клевете

Суд в Санкт-Петербурге частично удовлетворил иск бывшего профессора РГПУ им. Герцена Александра Кобринского к сотруднице издания «Холод». В ноябре 2020 года журналистка Софья Вольянова написала текст «Блистательный профессор» о домогательствах к студенткам. Суд обязал её выплатить бывшему профессору 300 тыс. руб. (он требовал один миллион), а также опубликовать опровержение на своей странице в Facebook.

Как отметила главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова, Кобринский не отрицал, что вступал в сексуальную связь со студентками («якобы не знал, что так делать нельзя»), — причиной его претензий стали описанные в статье эпизоды насилия по отношению к двум девушкам («связывал, использовал наручники и снимал их помимо воли»), которые он назвал «демонстративным вторжением в частную жизнь».

«Вот эти два конкретных фрагмента причинили господину филологу боль и страдания. То есть плохо не то, что он годами использовал студенток для удовлетворения своих потребностей, а то, что они осмелились сказать, что это было без их согласия и стало для них травмой», — написала Бекбулатова.

Целью публикации был не рассказ о подробностях частной жизни Кобринского, а инициирование общественной дискуссии о недопустимости неравных взаимоотношений между преподавателем и студентками, пояснила юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, представлявшая интересы журналистки. Кроме того, сведения из статьи не являлись диффамационными, поскольку представляли собой переживания девушек и их оценку произошедшего.

«Истец настаивал на том, что опубликованные сведения не могут быть достоверными, потому что девушки выступили анонимно. Однако использование анонимного источника — это лишь один из методов журналистской работы, а в данной ситуации он более чем оправдан из-за возможной повторной травматизации участниц историй», — отметила медиаюрист.

По её словам, «суд не смог найти оптимальный баланс между правом истца на защиту его репутации, правом журналиста поднимать проблемы общественной значимости, а также правом женщин отстаивать свои права на свободную от гендерного неравенства жизнь». Напомним, ранее в этом году Верховный суд России подтвердил право женщин говорить о пережитом насилии публично.

Соответчиком по иску было издание «Народные новости», которое связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. В 2020 году оно выпустило серию материалов о Кобринском. Суд обязал издание удалить одну из статей и выплатить компенсацию в 30 тыс. руб. (Кобринский требовал 300 тыс.).

По мнению Кузевановой, сумма морального вреда не соответствует судебной практике и сильно завышена. Кроме того, журналистка и её представитель в целом не согласны с решением, поэтому будут добиваться его отмены в апелляционной инстанции.