Google: расширение ответственности платформ за модерацию контента приведёт к цензуре

Дело о расширении ответственности интернет-платформ за публикуемый на них контент может «перевернуть интернет», говорится в судебном заявлении Google, о чём передаёт передает Fox. В корпорации считают, что, если крупные интернет-платформы будут нести полную ответственность за модерацию, это приведёт к цензуре и бОльшему распространению оскорбительного контента. По мнению компании, крупные платформы в таком случае станут блокировать всю спорную информацию, а небольшие, напротив, в принципе откажутся от фильтров во избежание ответственности, которая может возникнуть при попытках проверить информацию. То есть результат окажется прямо противоположен тому, чего добиваются истцы.

«Суд должен отказаться от новых и непроверенных теорий, которые рискуют превратить сегодняшний Интернет в вынужденный выбор между чрезмерно контролируемыми крупными сайтами и мелкими сайтами, наводнёнными нежелательным контентом», — говорится в судебном заявлении Google.

Напомним, речь идёт о деле, возбуждённом в 2016 году по заявлению семьи Ноэми Гонсалес, которая погибла в 2015 году в результате теракта. Отец девушки обвинил YouTube (принадлежит Google) и другие крупные соцсети в том, то они позволяют террористам распространять свой контент. В ответ в корпорации заявили, что YouTube «питает отвращение к терроризму и на протяжении многих лет предпринимает всё более эффективные действия по удалению террористической и другой потенциально вредной информации». В Google также поставили под сомнение доказательства истцов о наличии видео с террористами в рекомендациях YouTube.

Сейчас законодательство США освобождает интернет-платформы от ответственности за контент, который публикуют третьи лица. Однако в прошлом году истцы заявили, что, хотя соцсети не ручаются за публикации пользователей, они должны отвечать за появление запрещённой информации в рекомендациях и подборках.









