Путин подписал законы об ужесточении наказаний за высказывания о войне

Президент России Владимир Путин подписал очередной «пакет Яровой», усиливающий ответственность за реабилитацию нацизма и публичное неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

+1 повод попасть в колонию за слова в интернете https://t.co/i4zDDJf1uQ — Медиазона (@mediazzzona) April 5, 2021

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первым документом установлена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Такие действия признаются одной из форм реабилитации нацизма.

Кроме того, усилена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма — указанные деяния будут наказываться штрафом в размере до 3 млн руб. либо лишением свободы на срок до трех лет.

Вторым законом усилена административная ответственность юридических лиц за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. За указанные деяния предусмотрен штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.

Также установлена административная ответственность юридических лиц за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны в СМИ и интернете.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность для юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием СМИ либо интернета. За указанные деяния предусмотрен штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.

Инициатором пакета документов выступила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дед подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ опубликован на... Posted by Лентач on Monday, 5 April 2021

Свою достаточно популистскую инициативу депутат выдвинула на волне хайпа, возникшего после возбуждения против политика Алексея Навального уголовного дела о клевете. Летом прошлого года Навальный раскритиковал в Twitter агитационный ролик с участием российских селебритиз, а также ветерана ВОв Игната Артеменко. Многие провластные СМИ преподнесли этот пост как оскобрляющий ветерана. На политика было возбуждено уголовное дело о клевете, и во второй половине февраля 2021 года Бабушкинский суд Москвы признал его виновным, наложив штраф 850 тысяч рублей.

Принятие данных законов целиком и полностью вкладываются в контекст последних нескольких лет, когда любая дискуссия о войне выдавливается из информационного поля, о чём неоднократно заявляли и выражали своё беспокойство историки, исследователи, общественники. Новый пакет репрессивных мер вряд ли сработает на защиту исторической памяти — он будет применяться как ещё один карающий за личное мнение инструмент. Естественно, поле для дискуссий, а также для исторических исследований, сузится ещё больше.