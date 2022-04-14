Обезличенные данные москвичей передадут ИИ-разработчикам

В Москве запустили спецпроект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщается на сайте столичной мэрии. Разработчикам соответствующих алгоритмов такие данные предоставит Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Сообщается, что все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве, а разработчики — изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов. Предлагается также подать заявку на их получение. Министр столичного правительства, руководитель ДИТ Эдуард Лысенко заявил, что:

«Наборы обезличенных данных — основа для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, поэтому Москва готова на единых для всех условиях предоставлять датасеты для разработки ИИ-решений, которые можно будет применить на благо города. Запуск такого проекта — ещё один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства».

Среди примеров наборов данных — информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, данные о дворах, контейнерных площадках, дорогах и других объектах городского хозяйства, информация о состоянии атмосферного воздуха, воды и почвы. Чтобы получить доступ к датасетам, компании надо заполнить заявку на странице ai.mos.ru, описав соответствующий проект по развитию городской среды. Нужно также рассказать о текущих наработках компании в части ИИ-моделей для проекта и правовых барьерах (при наличии). Все проекты пройдут экспертную оценку департамента информационных технологий и профильных городских ведомств.

«Согласно закону, обезличиванием персональных данных являются действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных, – напомнил руководитель практики интеллектуальной собственности Digital Rights Center (DRC) Владимир Ожерельев. – Также обезличивание является одним из допустимых законом способов обработки персональных данных (помимо уничтожения) после достижения её цели. Подпункт 9 п.1 ст.6 ФЗ „О персональных данных“ позволяет обрабатывать обезличенные персональные данные без согласия субъекта в статистических или иных исследовательских целях, но запрещает их обработку в целях прямой рекламы и политической агитации без согласия субъекта. А подпункт 9.1 указанной статьи позволяет обрабатывать обезличенные персональные данные в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральными законами №123-ФЗ от 24 апреля 2020 года и №258-ФЗ от 31 июля 2020 года».

Юрист также подчёркивает, что:

«Согласно данным законам, обезличенные персональные данные могут обрабатываться только участниками экспериментального правового режима, а хранение персональных данных допускается только на территории Москвы. Данные положения распространяются и на обезличенные персональные данные о состоянии здоровья, что открывает широкие возможности для цифровой медицины, помимо иных отраслей, затронутых экспериментальным правовым режимом».

Московские власти заявляют, что в городе реализуется более 70 проектов с применением технологий ИИ: чат-боты и голосовые помощники, системы интеллектуального контроля за уборкой, строительством и благоустройством, компьютерное зрение в здравоохранении, рекомендательные сервисы и многое другое.