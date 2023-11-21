Популярные инструменты обхода блокировок начали исчезать с GitHub

Пользователи «Хабра» заметили исчезновение с GitHub сразу нескольких репозиториев с программами и сервисами для обхода блокировок. Были либо полностью удалены, либо перенесены в архив более 20 профилей, посвященных средствам обхода блокировок. Многие из них поддерживаются китайскими разработчиками, но пока нет достоверной информации, связано ли происходящее со страной происхождения авторов этих сервисов.



Значительное количество инструментов обхода цензуры, поддерживаемых китайскими разработчиками, было удалено или переведено в архивное состояние 2 ноября 2023 г.



Удалены репозитории следующих сервисов: Clash For Windows, Clash Core, GUI.for.Clash, clash-dashboard, Clash Chinese Patch, tpclash, CatBoxForAndroid и Fclash. То же случилось с проектом ClashForAndroid, при этом его удалили ещё и из магазина приложений Google Play.



Все прочие репозитории из списка были переведены в архивное состояние.



Пользователь «Хабра» MiraclePtr отметил следующее:

«Тут сразу на ум приходит история двух других проектов: Shadowsocks и V2Ray.



Оригинальный Shadowsocks был разработан программистом с ником “clowwindy”. В 2015 году clowwindy написал в своем Github, что к нему нагрянула китайская полиция и сделала предложение, от которого не было возможности отказаться, и в результате чего он был вынужден прекратить работу над проектом и удалить все исходники из репозитория.



Аналогично, темная история случилось с популярным проектом V2Ray: в один момент автор перестал(а) выходить на связь что на Github, что в Twitter, что где-либо еще.



Не исключено, что события будут развиваться и дальше, поэтому совет простой: если вы пользуетесь какими-либо инструментами, которые могут, скажем так, не нравиться некоторым государствам — сделайте форки их актуальных версий для себя хотя бы на Гитхабе, а в идеале сохраните локальные копии кода и бинарных релизов».

За годы своего существования Shadowsocks стал настолько популярным, что о нём стало известно, в том числе, и российским властям. Как сообщал Telegram-канал «ЗаТелеком», в ноябре текущего года Shadowsocks начали вносить в список VPN-сервисов, подлежащих блокировке на территории России.