Курсы Мединского добавят в просветительскую платформу для школьников

Минпросвещения готовит к запуску платформу с просветительским контентом для внеклассного обучения школьников, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из поставщиков контента для нового проекта. Информацию о подготовке платформы подтвердил советник министра просвещения Антон Назаров.



Назаров рассказал, что рабочее название видеоплатформы для Smart TV — «Моё просвещение». На ней будет представлен «образовательный и воспитательный контент для школьников». Минпросвещения уже обсуждает контент платформы с потенциальными поставщиками, в числе которых — Госфильмофонд, Гостелерадиофонд, Институт развития интернета, Российское историческое и военно-историческое общества (РИО и РВИО).



Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк сообщил, что на платформе будет представлен «высококачественный выверенный исторический контент». В качестве примера такого контента он назвал авторские курсы Владимира Мединского «Рассказы из русской истории. XVIII век» и «Петровские времена» о Петре I. Председатель правления РИО Константин Могилевский заявил, что сообщество готово предоставить министерству цикл из нескольких десятков получасовых роликов «по неоднозначным периодам истории России».



Объем финансирования проекта в Минпросвещения не уточнили. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают его в 100–150 млн руб.



В 2021 году в издательстве «Просвещение» вышел новый учебно-методический комплекс по истории — набор школьных учебников для разных классов, подготовленный группой ученых и педагогов под эгидой Российского военно-исторического общества. Редактором серии стал экс-глава Минкультуры, помощник президента Владимир Мединский. Данные учебные материалы подверглись критике со стороны историков и педагогов, поскольку содержат множество неточностей, а некоторые факты изложены с точки зрения современного представления российских властей о тех или иных исторических событиях. К тому же, в разработке комплекса по истории принимали участие не только историки, но ещё и провластные журналисты, известные своей политической ангажированностью.