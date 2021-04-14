Журналистов DOXA обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия

Следователи обвинили задержанных после обыска в редакции DOXA в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

«Всем задержанным — Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой — предъявлены обвинения по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Вину никто из них не признал», — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня силовики провели обыски у четырёх сотрудников студенческого журнала DOXA, которых после этого задержали. Журналисты заявили, что причиной послужило январское видеообращение издания с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами.

«Школы давят на учителей и родителей. Мы рассказываем об этих акциях устрашения в своем журнале. Мы обращаемся к органам власти и администрации учебных заведениях — перестаньте запугивать студентов и школьников», — говорилось в том видео.

Роскомнадзор тогда по заявлению от Росмолодёжи потребовал удалить видеообращение на канале в YouTube. По версии Роскомнадзора, в видео присутствуют призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

«От разгона редакций через давление на собственников в 2021 году власти перешли к силовым методам, приравняв медиа к преступным группировкам. Обыски стали нормой, обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными», — пишет «Медиазона» в своём телеграм-канале.



Нам нечем ответить на этот беспредел, кроме как призывом к солидарности. Мы просим поддержать наших коллег из «Важных историй» и DOXA.

Басманный суд сегодня изберет меру пресечения сотрудникам студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении подростков в митинги.



Возле суда уже собралось около ста человек, включая журналистов. Рядом проходят одиночные пикеты https://t.co/ehRYTxAVgX



Фото: Алина Юнусова / DOXA pic.twitter.com/1MRLoPZCy4 — Медиазона (@mediazzzona) April 14, 2021

Задержанным предъявили обвинение по тому же делу, что и оппозиционеру Леониду Волкову — о вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».

«Хоть голосовалку устраивай, какое уголовное дело абсурднее. Мое, где фабула обвинения строится на том, что в ролике о митинге стояла маркировка 0+, а, следовательно, я в "латентной форме" (sic!) призывал к участию и подростков, или дело DOXA, где, судя по всему, "вовлечением в протесты" будет названо информирование о незаконной деятельности по воспрепятствованию протестов...», — пишет Волков.

Сегодня Басманный районный суд должен избрать меру пресечения. Следствие запрашивает запрет определённых действий. Возле суда уже собралось около ста человек. Рядом проходят одиночные пикеты с требованиями прекратить дело.

Против преследования издания выступили Профсоюз журналистов, «Важные истории», «Медиазона» и др. «РосКомСвобода» также выражает поддержку редакции DOXA. Мы требуем прекратить давление на СМИ и остановить атаку на свободу слова в России!