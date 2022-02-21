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21 февраля 2022

Минфин разработал достаточно жёсткий законопроект о криптовалютах

Согласно направленному в Правительство документу, вложения в криптовалюту хотят ограничить 600 тысячами рублей в год для прошедших специальный тест и сохранить запрет на платежи.

Минфин направил в Правительство РФ проект федерального закона «О цифровой валюте», который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в РФ, утверждённой ранее кабмином. Как сказано в пресс-релизе на сайте Министерства финансов:

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций».

 

В целом законопроект, как заметили СМИ, предлагает достаточно жёсткое регулирование криптовалютной сферы:

  • Криптовалюты на территории России запрещены как платежное средство, могут быть только инструментом инвестиций.
  • Оборот криптовалют смогут вести внесенные в реестр биржи и операторы с особой лицензией. Зарубежным криптовалютным биржам ради лицензии придется зарегистрироваться в России.
  • Покупка и продажа криптовалюты будет возможна только при идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты — только через банки с использованием банковского счета. И операторы, и банки должны вести комплаенс и извещать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
  • Перед покупкой криптовалюты граждане будут проходить онлайн-тестирование на специфику этих вложений. Для прошедших тест устанавливается порог инвестиций в 600 тысяч рублей в год, для проваливших — в 50 тысяч (сейчас порядка 0,015 биткоина). Квалифицированные инвесторы и юрлица смогут совершать операции без ограничений.
  • Биржи обязаны разделять свою криптовалюту от валюты участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов-идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.
  • На криптовалюту граждан и компаний не может быть распространенно взыскание по долгам оператора торговой платформы.
  • Также предлагается закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.

 

«Предлагаемые изменения направлены на формирование легального рынка цифровых валют c установлением правил их оборота и круга участников», — говорится в сообщении Минфина.

Совместно с Министерством финансов разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. Недавно он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу.

В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью, и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.

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