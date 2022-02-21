Минфин разработал достаточно жёсткий законопроект о криптовалютах

Минфин направил в Правительство РФ проект федерального закона «О цифровой валюте», который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в РФ, утверждённой ранее кабмином. Как сказано в пресс-релизе на сайте Министерства финансов:

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций».

В целом законопроект, как заметили СМИ, предлагает достаточно жёсткое регулирование криптовалютной сферы:

Криптовалюты на территории России запрещены как платежное средство, могут быть только инструментом инвестиций.

Оборот криптовалют смогут вести внесенные в реестр биржи и операторы с особой лицензией. Зарубежным криптовалютным биржам ради лицензии придется зарегистрироваться в России.

Покупка и продажа криптовалюты будет возможна только при идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты — только через банки с использованием банковского счета. И операторы, и банки должны вести комплаенс и извещать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Перед покупкой криптовалюты граждане будут проходить онлайн-тестирование на специфику этих вложений. Для прошедших тест устанавливается порог инвестиций в 600 тысяч рублей в год, для проваливших — в 50 тысяч (сейчас порядка 0,015 биткоина). Квалифицированные инвесторы и юрлица смогут совершать операции без ограничений.

Биржи обязаны разделять свою криптовалюту от валюты участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов-идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.

На криптовалюту граждан и компаний не может быть распространенно взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Также предлагается закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.

«Предлагаемые изменения направлены на формирование легального рынка цифровых валют c установлением правил их оборота и круга участников», — говорится в сообщении Минфина.

Совместно с Министерством финансов разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. Недавно он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу.

В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью, и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.