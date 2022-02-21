Минфин разработал достаточно жёсткий законопроект о криптовалютах

Минфин направил в Правительство РФ проект федерального закона «О цифровой валюте», который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в РФ, утверждённой ранее кабмином. Как сказано в пресс-релизе на сайте Министерства финансов:
«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций».
В целом законопроект, как заметили СМИ, предлагает достаточно жёсткое регулирование криптовалютной сферы:
«Предлагаемые изменения направлены на формирование легального рынка цифровых валют c установлением правил их оборота и круга участников», — говорится в сообщении Минфина.
Совместно с Министерством финансов разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. Недавно он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу.
В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью, и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.
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