Принят закон об эксперименте по продаже рецептурных лекарств через интернет

В России запускают экспериментальную продажу рецептурных лекарств в интернете. Изменения в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Речь идет об эксперименте в пилотных регионах – Москве, Московской и Белгородской областях, уточняется в документе, опубликованном на сайте парламента.

«Продажа рецептурных препаратов дистанционным способом сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан, — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — В 2020 году, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, мы приняли закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Тогда же было принято решение проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Соответствующее поручение дал Президент».

При доставке препарата личность пациента либо его представителя будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте. Не будут подлежать дистанционной продаже и доставке:

лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры;

сильнодействующие вещества;

радиофармацевтические лекарственные препараты;

иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%;

лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

«Важно убедиться, что через онлайн-аптеки в свободный оборот не попадут контрафактные лекарства, психотропные, наркотические и другие сильнодействующие вещества. C учетом правоприменительной практики закон можно будет распространить на все регионы России», – отметил Володин.

Комитетам по охране здоровья, по экономической политике и по труду, социальной политике и делам ветеранов Володин поручил через полгода проанализировать реализацию закона и определиться с вопросом о дальнейшем расширении эксперимента.

Закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года. Предусматриваются переходные положения.