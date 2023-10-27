В Великобритании вступил в силу закон «О безопасном интернете»

Масштабный законодательный акт «О безопасном интернете» (Online Safety Bill), цель которого — «сделать Великобританию самым безопасным местом в мире для деятельности в Интернете», получил королевское одобрение и стал законом.

Готовился он годами и является попыткой наложить на технологические компании новые обязательства по эксплуатайии и модерирований своих платформ. Конкретные проблемы, на которые должен решить закон, включают в себя доступ несовершеннолетних к онлайн-порнографии, деятельность «анонимных троллей», мошенническую рекламу, несогласованный обмен интимными фейками, а также распространение материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми, и контента, связанного с терроризмом.

Приступать к немедленному исполнению нового закона компаниям не придётся. Регулятор телекоммуникаций Великобритании Ofcom, отвечающий за соблюдение соответствующих правил, планирует опубликовать свои подзаконные акты в три этапа.

В первом рассказывается о том, как платформам придётся реагировать на незаконный контент, — такой как материалы о терроризме и сексуальном насилии над детьми. Предложения о том, как им следует исполнять эти обязанности, опубликуют 9 ноября текущего года.



Второй и третий этапы касаются обязательств в отношении безопасности детей и предотвращения доступа несовершеннолетних к порнографии, а также подготовки отчетов о прозрачности, предотвращения мошеннической рекламы и предложения «инструментов расширения возможностей», чтобы дать пользователям больше контроля над контентом, который им показывают. Первоначальная консультация по порнографическим сайтам состоится в декабре, а дополнительные разъяснения, связанные с безопасностью детей, уже весной.



Ofcom заявляет, что планирует к концу следующего года опубликовать список «классифицированных сервисов», которые представляют собой крупные платформы или платформы с высоким уровнем риска, на которые будут распространяться такие обязательства, как подготовка отчетов о прозрачности.



Несоблюдение правил закона может привести к тому, что компании будут оштрафованы на сумму до 18 миллионов фунтов стерлингов или 10 процентов от их мирового годового оборота, а владельцам платформ может даже грозить тюремное заключение.

Online Safety Bill является спорным законодательным актом, противники которого видят риски для зашифрованных сообщений и для работы фонда Wikimedia.



Владельцы приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Signal возражают против пункта в законе, согласно которому Ofcom может потребовать идентифицировать контент с сексуальным насилием над детьми «независимо от того, распространяется ли он публично или в частном порядке». По словам представителей компаний, это фатально подрывает их способность предоставлять сквозное шифрование информации. Поставщики такого рода услуг предположили, что они скорее покинут Великобританию, чем будут соблюдать эти правила.

Между тем фонд «Викимедиа» заявил, что строгие обязательства законопроекта по защите детей от нежелательного контента могут создать проблемы для такой службы как «Википедия», которая предпочитает собирать минимум данных о своих пользователях, включая их возраст.