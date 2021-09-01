Онлайн-кинотеатрам придётся маркировать сцены курения

Арбитражный суд Москвы отказался отменить штрафы Роскомнадзора в адрес онлайн-кинотеатров ivi и «Кинопоиска» за демонстрацию курения в фильмах без пометки о вреде табака, пишет «Ъ». Заявление об отмене такого же штрафа онлайн-кинотеатра Megogo оставлено без движения. Штраф для каждого сервиса составил 100 тысяч рублей.

В апреле текущего года Роскомнадзор привлек эти онлайн-кинотеатры к ответственности за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при демонстрации сцен курения, хотя закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» обязывает вещателей и организаторов демонстрации предварять таким сообщением сцены с курением в фильмах. Ведомство провело мониторинг контента платформ и не обнаружило маркировок в некоторых фильмах, где персонажи курили.

Онлайн-кинотеатры в свою очередь настаивают, что в отличие от традиционных кинотеатров, не обязаны использовать маркировку. Так, заместитель гендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов сообщил, что компания с решением суда не согласна и будет его оспаривать. В «Кинопоиске» уточнили, что маркируют проекты, снятые специально для платформы и ставят маркировку, если получают информацию о наличии таких сцен в других фильмах, но не обязаны показывать социальную рекламу о вреде потребления никотина, так как не являются организатором демонстрации или вещателем.



В связи с этим у онлайн-кинотеатров возник принципиальный спор с регулятором. Однако суд определил распространение фильмов в интернете как «демонстрацию другими техническими способами», и тем самым признал платформы обязанными маркировать сцены курения и транслировать рекламу о его вреде.

Эксперты в свою очередь отметили, что пока обязанность делать пометки о вреде курения перед демонстрацией фильмов, содержащих такие сцены, прямо не установлена законом «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» оснований утверждать, что на них распространяется тот же режим, что и на остальные кинотеатры, нет.