ООН: нужен единый подход к управлению трансграничными потоками данных

Подходы к управлению потоками данных и цифровой экономикой в целом у стран-лидеров в этой области значительно различаются, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). К примеру, в подходе США акцент делается на контроле частным сектором, Китая — правительством, а Европейского союза (ЕС) — каждым отдельным пользователем. С учетом взаимосвязанного характера глобальной архитектуры интернета, будущее трансграничных потоков данных не должно определяться только небольшим числом основных стран, полагают эксперты.

На сегодняшний день в наименее развитых странах интернетом пользуются лишь 20 процентов людей. При этом они имеют доступ к данным с низкой скоростью загрузки и относительно высокой ценой. https://t.co/g4zHlLWzFu pic.twitter.com/zIn3Tegs5c — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) September 29, 2021

Авторы доклада считают, что новый подход призван помочь максимизировать выгоды от развития технологий и обеспечить их справедливое распределение. Эксперты призывают наладить всемирный обмен цифровыми данными и признать их общественным благом, что значительно повысит значение цифровой экономики и доверие к ведению бизнеса во всемирной паутине.

Подходы к управлению потоками данных и цифровой экономикой в целом у стран-лидеров в этой области значительно различаются, говорится в опубликованном вчера докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Так, в подходе США акцент делается …https://t.co/YiqYcx6cPg — Коммерсантъ (@kommersant) September 30, 2021

Как пишет "Ъ", кроме ухода технологических лидеров «в отрыв» и получаемых ими за счет контроля данных и технологий (особенно ИИ) экономических и стратегических преимуществ, в ООН опасаются фрагментации цифрового пространства и интернета и возникновения изолированных цифровых экономик, основанных на данных.



Чтобы избежать этого, необходима трансграничная техническая координация, в идеале — на глобальном уровне. По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, нынешний фрагментированный цифровой пейзаж может привести к кибератакам, нарушению конфиденциальности и другим рискам.



Для координации подходов к глобальному управлению данными ЮНКТАД предлагает создать новый международный орган ООН, который также «позволит расширить представительство развивающихся стран» в этой работе — иначе они станут просто поставщиками необработанных данных для глобальных цифровых платформ, оплачивающими результаты их обработки.



Внедрение цифровых технологий (5G, интернета вещей) дает возможности для сбора широкого круга данных и их монетизации во всем мире — и в ООН полагают, что общие правила в том числе позволят гарантировать свободу трансграничных перетоков данных.



Попытки ограничения можно наблюдать в разных странах. Так, например, в марте текущего года Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных для защиты прав россиян. Кроме того, разработанные в прошлом году в ЕС новые правила обмена данными ограничивали передачу данных в страны, где уровень их защиты не соответствуют европейским, к которым относят и РФ.



Беспокойство ООН объясняется тем, что «цифровая революция» затрагивает практически все декларируемые организацией цели устойчивого развития — а влияние организации в мире в последние два десятилетия стремительно размывается. Сами же потоки данных только ускоряют рост: по одному из прогнозов, в 2022 году глобальный трафик интернет-протокола (IP) — внутренний и международный — превысит весь интернет-трафик до 2016 года, а ежемесячные глобальные потоки данных могут вырасти с 230 эксабайт в 2020 году до 780 эксабайт к 2026 году.