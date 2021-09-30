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30 September 2021

ООН: нужен единый подход к управлению трансграничными потоками данных

Архитектура интернета глобальна, но регулирование перемещения цифровых данных в разных странах имеет принципиальные отличия, поэтому предлагается выработать общемировые правила, а управление процессом — доверить новому координирующему органу.

Подходы к управлению потоками данных и цифровой экономикой в целом у стран-лидеров в этой области значительно различаются, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). К примеру, в подходе США акцент делается на контроле частным сектором, Китая — правительством, а Европейского союза (ЕС) — каждым отдельным пользователем. С учетом взаимосвязанного характера глобальной архитектуры интернета, будущее трансграничных потоков данных не должно определяться только небольшим числом основных стран, полагают эксперты.

 

 

Авторы доклада считают, что новый подход призван помочь максимизировать выгоды от развития технологий и обеспечить их справедливое распределение. Эксперты призывают наладить всемирный обмен цифровыми данными и признать их общественным благом, что значительно повысит значение цифровой экономики и доверие к ведению бизнеса во всемирной паутине.

 

 

Как пишет "Ъ", кроме ухода технологических лидеров «в отрыв» и получаемых ими за счет контроля данных и технологий (особенно ИИ) экономических и стратегических преимуществ, в ООН опасаются фрагментации цифрового пространства и интернета и возникновения изолированных цифровых экономик, основанных на данных.

Чтобы избежать этого, необходима трансграничная техническая координация, в идеале — на глобальном уровне. По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, нынешний фрагментированный цифровой пейзаж может привести к кибератакам, нарушению конфиденциальности и другим рискам.

Для координации подходов к глобальному управлению данными ЮНКТАД предлагает создать новый международный орган ООН, который также «позволит расширить представительство развивающихся стран» в этой работе — иначе они станут просто поставщиками необработанных данных для глобальных цифровых платформ, оплачивающими результаты их обработки.

Внедрение цифровых технологий (5G, интернета вещей) дает возможности для сбора широкого круга данных и их монетизации во всем мире — и в ООН полагают, что общие правила в том числе позволят гарантировать свободу трансграничных перетоков данных.

Попытки ограничения можно наблюдать в разных странах. Так, например, в марте текущего года Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных для защиты прав россиян. Кроме того, разработанные в прошлом году в ЕС новые правила обмена данными ограничивали передачу данных в страны, где уровень их защиты не соответствуют европейским, к которым относят и РФ.

Беспокойство ООН объясняется тем, что «цифровая революция» затрагивает практически все декларируемые организацией цели устойчивого развития — а влияние организации в мире в последние два десятилетия стремительно размывается. Сами же потоки данных только ускоряют рост: по одному из прогнозов, в 2022 году глобальный трафик интернет-протокола (IP) — внутренний и международный — превысит весь интернет-трафик до 2016 года, а ежемесячные глобальные потоки данных могут вырасти с 230 эксабайт в 2020 году до 780 эксабайт к 2026 году.

персональные данные ООН госрегулирование трансграничная передача персональных данных ЮНКТАД

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