OONI Explorer теперь доступен на русском языке

OONI Explorer теперь доступен на 8 языках, в том числе на русском. Помимо русского инструмент также заработал на китайском, фарси, французском, немецком, испанском, тайском и турецком.

«Мы надеемся, что это обновление позволит большему количеству людей получить доступ к данным OONI и даст местным сообществам возможность независимо расследовать случаи интернет-цензуры», — рассказали в OONI.

OONI Explorer — это платформа открытых данных об интернет-цензуре по всему миру. OONI (Open Observatory of Network Interference) — команда разработчиков, которые проводят мониторинг цензуры в Сети при помощи специального сервиса и волонтёров по всему миру. Чтобы внести свой вклад в сбор этих данных, вы можете установить OONI Probe и запустить тесты.

Напомним, в сотрудничестве с OONI в феврале 2023 года мы опубликовали исследовательский отчёт, документирующий случаи интернет-цензуры в России с января 2022 года по февраль 2023 года и зафиксировавший блокировку 494 доменов, 48 из которых оказались не включены в официальный реестр блокировок Роскомнадзора.

Наше интервью с директором по исследованиям OONI Maria Xynou о том, почему важно измерять уровень доступа к информации в России и как в этом можно поучаствовать, можно посмотреть здесь, а ознакомиться с его текстовой версией — тут.