Российские интернет-издания оспорили военную цензуру

Популярные российские интернет-издания Republic, «Медиазона», «Тайга.инфо» и «ЛентаЧел» подали иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору, требуя признать незаконными решения о блокировке из-за статей о «военной спецоперации» российской армии на территории Украины. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы». Иск подан в Тверской районный суд Москвы, интересы изданий представляет адвокат Леонид Соловьев.

«Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил, что Россия начинает «специальную военную операцию» на территории Украины, – напоминают „Сетевые Свободы“. – В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении событий использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. Генпрокуратура в свою очередь утверждала, что сведения о нападении России на Украину по данным Минобороны России не соответствуют действительности и формируют у людей панические настроения. На этом основании Роскомнадзор заблокировал доступ не к отдельным статьям и заметкам, а к сайтам изданий целиком, что равнозначно прекращению деятельности СМИ».

Любопытно, что все вышеперечисленные издания были заблокированы по два раза, разными решениями:

Первое решение Генпрокуратура приняла 24 февраля, и блокировка осуществляется по «маске», то есть — со всеми доменами и поддоменами. Второе было принято 9 марта, и это внесение тоже происходит по «маске».

«Мы готовим аналогичные иски в интересах новостного паблика Ateo, заблокированного администрацией ВКонтакте, студенческого издания DOXA и других медиа», – сообщают также «Сетевые Свободы».

Если ваш сайт заблокировали, вы можете написать данному проекту, либо нашим юристам [email protected].