Отечественные интернет-ресурсы подпишут меморандум о фактчекинге

Крупнейшие российские интернет-платформы и СМИ подпишут меморандум о фактчекинге, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом разработки документа, и подтвердили два собеседника в компаниях-подписантах. Одно из предложений, которое будет обсуждаться с подписантами соглашения, – маркировка фейкового контента пользователей, утверждают два источника среди подписантов соглашения.



Как следует из копии меморандума, с которой ознакомились «Ведомости», подписать документ планируют медиагруппы РБК, ТАСС, РИА, Rambler & Co, «Интерфакс», «Ведомости» и The Bell. Именно эти СМИ могут быть привлечены для проверки информации на площадках интернет-компаний, в числе которых «Яндекс.Дзен» и Mail.Ru Group, а также Rutube и Avito. Также роль фактчекера будет выполнять АНО «Диалог». Держателем меморандума станет Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Срок действия документа – 1 год с возможностью пролонгации.



В обязанности «проверяющих» будет входить маркировка фейков, опровержение или удаление их. Они также смогут блокировать пользователей, распространяющих дезинформацию. Особое внимание планируется уделить проверке информации о смертях, коронавирусе, исторических событиях, росте цен и сведениях, провоцирующих ажиотаж.

Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своём Telegram, что «положения меморандума укладываются в тренд самоконтроля соцсетей», который был задан недавними законодательными поправками, имея в виду федеральный закон №530-ФЗ, который обязывает их самостоятельно отыскивать и удалять запрещённую информацию:

«Фейковых новостей в этом списке нет, по вполне понятной причине: чтобы распознать в пользовательском контенте лживые факты и утверждения, соцсетям пришлось бы обзавестись штатом медиаэкспертов. Видимо, теперь эту роль на себя добровольно примут редакции российских СМИ и информагентств. В проекте участвует АНО „Диалог“, которое показывает очень хорошие компетенции в борьбе с фейками».

Горелкин заметил, что иностранные социальные сети в списке подписантов не планируются. «Тот же Facebook уже пять лет пытается выстроить собственную систему фактчекинга. Правда, недавно стало известно, что руководство соцсети всё это время негласно поддерживало распространение фейкньюз, ведь они приносят трафик. Надеюсь, что российские соцсети по этой скользкой дорожке не пойдут», — написал депутат.

А вот гендиректор МИА «Россия Сегодня», одиозный телеведущий Дмитрий Киселёв сказал, что идея такого меморандума сомнительна.

«Пока никто не подписал, — сказал он. — Желание, конечно, хорошее, но нужно до конца понять технологию. Инициативы выдвигаются, мы конечно, против фейков, но у меня есть опасения. Сейчас будут все маркировать друг друга, и во что это всё превратится? Я бы пока осторожно отнёсся к этой идее. Нужно всё продумать».

Он также добавил: «Я ничего не подписываю в ТАСС, не знаю, кто там что подписывает».