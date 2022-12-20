Минцифры: 100 тысяч IT-специалистов уехало из страны с начала года

Выступая в Госдуме на «правительственном часе», глава Минцифры Максут Шадаев озвучил число специалистов в области IT, которые покинули Россию с начала текущего года:

«Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей страны».

При этом министр подчеркнул, что поднимать вопрос о полном запрете на удалённую работу для уехавших из России IT-специалистов преждевременно.

«Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, — это не вводить жесткие ограничения, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании», — сказал Шадаев.

Также, по словам министра, 80% из тех, кто уехал, продолжают работать на российские компании, причем делают это из «дружественных» стран.

«Что тут комментировать? IT в РФ кончились от слова «совсем». Точка», – заявляет блогер и IT-специалист Илья Вайцман:

«В отсутствии аппаратных платформ (а уходят все, даже китайцы) всё еще продолжающиеся программные разработки это так, агония. На «параллельном импорте» можно ещё как-то поддерживать функционирование имеющихся систем (в первую очередь, государственных) при относительно плавном снижении мощностей, и даже, наверное, долететь до «радикального изменения ситуации», но не более того. Да и это не точно. Компьютеры постепенно становятся предметом роскоши, а это означает сокращение массы «программирующей молодёжи», без которой и рынок труда начнет пропорционально сжиматься».

«Поэтому я смотрю на все «круглые столы» и «дорожные карты» по «импортозамещению ПО» со смесью скепсиса и презрения, понимая, что занимающиеся ими — только «осваивают средствА», прекрасно понимая отсутствие реальных перспектив, – продолжает эксперт. – Инициативы же Клишаса и Ко... Это сигнал «не возвращайтесь, вы тут не нужны!», посылаемый продвинутой части общества, которая уезжает в темпе и объемах, превышающих 1917 год».

«Коммуникации уже сдуваются, доступность LTE постепенно стягивается в крупные населенные пункты. Кто у нас остался на рынке из крупных поставщиков «большой» техники? Уже никто, только самосборки из ввозимой по карманам „комплектухи“», – подытоживает Илья Вайцман, приводя в качестве примера недавнее закрытие китайским производителем электроники Huawei представительства в России.