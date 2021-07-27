Цифровые активисты и правозащитники со всего мира потребовали ввести мораторий на распространение технологий слежки

Правительства всех стран должны вмешаться в ситуацию с неконтролируемым распространением отслеживающих технологий, в числе которых программное обеспечение компании NSO Group, о которой стало известно благодаря скандалу с программой Pegasus. С таким обращением выступили 146 общественных организаций и 28 независимых экспертов со всего мира в открытом письме.



Правозащитная организация Access Now и присоединившиеся к ней другие организации потрясены причастностью NSO Group к массовым нарушениям прав человека по всему миру. Недавно было опубликовано расследование об утечке 50 тысяч телефонных номеров, которые являлись объектом слежки, и следы программы Pegasus обнаружено на 36 из 67 исследованных правозащитниками из Amnesty International устройствах, которые принадлежали журналистам, правозащитникам, а также их семьям и близким. Расследование продемонстрировало острую необходимость регулирования и установления прозрачности в сфере наблюдения.



«Мировая индустрия наблюдения вышла из-под контроля, — сказала Наталья Крапива, технический юрисконсульт Access Now. — Государства полностью не смогли защитить людей от нарушений прав человека, которым способствовала NSO Group и ее партнеры. Сегодня они должны коллективно усилить и ввести мораторий на продажу, передачу и использование технологий наблюдения».

Вирусная программа Pegasus​ призвана следить и бороться с террористами и преступниками – так утверждают ее разработчики. Но каким-то образом доступ к этому программному обеспечению получили мошенники. С каждым днем появляются все новые детали этой скандальной истории, которая заполнила мировые СМИ. После установки Pegasus получает доступ к любой информации на смартфоне – от GPS до списка контактов. Программа даже может получить контроль над камерой и микрофоном, прослушивать телефонные разговоры, заходить в WhatsApp пользователя.



По меньшей мере 180 журналистов в 20 странах с 2016 по 2021 год подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus. Клиентами NSO Group являются правительства таких авторитарных стран, как Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и Бахрейн, а также cчитающихся демократическими государств вроде Мексики и Индии. Слежка происходит по всему миру, от Венгрии, Турции и Азербайджана в Европе до Того и Руанды в Африке.

В открытом письме коалиция гражданского общества призывает к немедленному усилению правовых рамок, надзора прозрачности. Рекомендации государствам включают в себя:

Немедленное введение моратория на продажу, передачу и использование технологий наблюдения и слежки;

Проведение независимого, прозрачного и беспристрастного расследования случаев целевого наблюдения и выдачи экспортных лицензий на технологию целевого наблюдения;

Принять и обеспечить соблюдение правовых рамок, обязывающих частные компании по наблюдению и их инвесторов проявлять должную осмотрительность в отношении прав человека и поддерживать прозрачность;

Реформировать законы, которые создают препятствия на пути к правовой защите жертв незаконного наблюдения, и обеспечить, чтобы средства правовой защиты были доступны на практике;

Израилю, Болгарии, Кипру и всем государствам, в которых NSO имеет корпоративное присутствие: немедленно отозвать все лицензии на маркетинг и экспорт, выданные NSO Group и ее организациям, и провести независимое, беспристрастное и прозрачное расследование для определения масштабов незаконного отслеживания, и опубликовать публичное заявление о результатах усилий и шагов по предотвращению будущих возможных нарушений.

«Роскомсвобода» — в числе организаций, подписавших открытое письмо о моратории на использование таких технологий.