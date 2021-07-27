Цифровые активисты и правозащитники со всего мира потребовали ввести мораторий на распространение технологий слежки

Правительства всех стран должны вмешаться в ситуацию с неконтролируемым распространением отслеживающих технологий, в числе которых программное обеспечение компании NSO Group, о которой стало известно благодаря скандалу с программой Pegasus. С таким обращением выступили 146 общественных организаций и 28 независимых экспертов со всего мира в открытом письме.
Правозащитная организация Access Now и присоединившиеся к ней другие организации потрясены причастностью NSO Group к массовым нарушениям прав человека по всему миру. Недавно было опубликовано расследование об утечке 50 тысяч телефонных номеров, которые являлись объектом слежки, и следы программы Pegasus обнаружено на 36 из 67 исследованных правозащитниками из Amnesty International устройствах, которые принадлежали журналистам, правозащитникам, а также их семьям и близким. Расследование продемонстрировало острую необходимость регулирования и установления прозрачности в сфере наблюдения.
«Мировая индустрия наблюдения вышла из-под контроля, — сказала Наталья Крапива, технический юрисконсульт Access Now. — Государства полностью не смогли защитить людей от нарушений прав человека, которым способствовала NSO Group и ее партнеры. Сегодня они должны коллективно усилить и ввести мораторий на продажу, передачу и использование технологий наблюдения».
Вирусная программа Pegasus призвана следить и бороться с террористами и преступниками – так утверждают ее разработчики. Но каким-то образом доступ к этому программному обеспечению получили мошенники. С каждым днем появляются все новые детали этой скандальной истории, которая заполнила мировые СМИ. После установки Pegasus получает доступ к любой информации на смартфоне – от GPS до списка контактов. Программа даже может получить контроль над камерой и микрофоном, прослушивать телефонные разговоры, заходить в WhatsApp пользователя.
По меньшей мере 180 журналистов в 20 странах с 2016 по 2021 год подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus. Клиентами NSO Group являются правительства таких авторитарных стран, как Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и Бахрейн, а также cчитающихся демократическими государств вроде Мексики и Индии. Слежка происходит по всему миру, от Венгрии, Турции и Азербайджана в Европе до Того и Руанды в Африке.
В открытом письме коалиция гражданского общества призывает к немедленному усилению правовых рамок, надзора прозрачности. Рекомендации государствам включают в себя:
«Роскомсвобода» — в числе организаций, подписавших открытое письмо о моратории на использование таких технологий.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.