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Новости
18 April 2023

В Москве призывников отыщут с помощью систем распознавания лиц

По словам военного комиссара столицы, видеокамеры будут использованы для определения места жительства таких граждан.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что для определения места жительства призывников применяется столичная система видеонаблюдения. По его словам, основной причиной неявки призывника в военкомат является проживание потенциального солдата не по месту регистрации — это мешает вручить ему повестку. Также Локтев уточнил, что искать будущих военных комиссариатам помогают и учебные заведения.

В столице очень развита система видеонаблюдения за гражданами. Перед политическими событиями силовики задерживают оппозиционеров в метро по ориентировкам, когда на них срабатывает система «Безопасный город», отслеживают их выход из дома по камерам в домофонах и прослеживают маршрут по уличным камерам.

Происходило задержание граждан с помощью данной технологии и после того, как была объявлена «частичная мобилизация». «Пятерых предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации вычислили накануне в Москве по системе распознавания лиц — камеры поймали их в разных районах города: двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном. По нашим данным, четверых доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств. Пятого ищут», — сообщал в сентябре прошлого года Telegram-канал Shot, а позже подтверждали правозащитники.

Москва 152-ФЗ распознавание лиц биометрия повестки призыв 127-ФЗ повест

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