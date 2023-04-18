В Москве призывников отыщут с помощью систем распознавания лиц

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что для определения места жительства призывников применяется столичная система видеонаблюдения. По его словам, основной причиной неявки призывника в военкомат является проживание потенциального солдата не по месту регистрации — это мешает вручить ему повестку. Также Локтев уточнил, что искать будущих военных комиссариатам помогают и учебные заведения.



В столице очень развита система видеонаблюдения за гражданами. Перед политическими событиями силовики задерживают оппозиционеров в метро по ориентировкам, когда на них срабатывает система «Безопасный город», отслеживают их выход из дома по камерам в домофонах и прослеживают маршрут по уличным камерам.

Происходило задержание граждан с помощью данной технологии и после того, как была объявлена «частичная мобилизация». «Пятерых предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации вычислили накануне в Москве по системе распознавания лиц — камеры поймали их в разных районах города: двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном. По нашим данным, четверых доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств. Пятого ищут», — сообщал в сентябре прошлого года Telegram-канал Shot, а позже подтверждали правозащитники.