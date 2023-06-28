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28 June 2023

Верховный суд впервые счёл конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием

Он пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении человека, признанного виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправданного в части дела о легализации биткоинов.

Верховный суд РФ пересмотрел и отменил приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали в части дела о легализации биткоинов. Высшая инстанция не согласилась с позицией, что преобразование криптовалюты в рубли само по себе и последующая рассылка денег по чужим банковским картам и счетам, без введения их в экономический оборот, не может считаться отмыванием. 

Как пишет Российкое агентство правовой и судебной информации, фигурант незаконно создавал и хранил наркотические средства в особо крупном размере. Деньги от покупателей он получал в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.

Суд первой инстанции оправдал обвиняемого в части дела о легализации денежных средств. Прокуратура подала апелляцию в Верховный суд, заявив, что фигурант дела:

- целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению»;

- вывел таким образом в легальный оборот более 8 млн руб.;

- при этом пользовался технологиями, позволившими избежать банковского контроля и анонимизировать собственников счетов.

Верховный суд в свою очередь отметил, что под финансовыми операциями понимаются любые денежные операции, в том числе наличные и безналичные расчёты, а с 2019 года предметом отмывания могут выступать и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретённых в результате преступления. Факт вовлечения денежных средств в экономический оборот для назначения ответственности за отмывание денег при этом не требуется. 

Согласно судебной картотеке, высшая инстанция впервые вынесла определение, в котором усмотрела отмывание криптовалюты. 

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