Президент подписал закон о запрете отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».



Теперь в публичном поле, СМИ и интернете запрещено «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси», установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Также запрещается «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы». Санкции за нарушения пока не установлены.





Ещё нельзя публиковать изображения высокопоставленных нацистов, кроме случаев, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма".



На фото к этой новости, например, есть Риббентроп, но формирует ли она негативное отношение к идеологии нацизма, мы не знаем! — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 1, 2021



Президентом, кроме этого, был подписан закон о запрете публичной демонстрации изображений лиц нацистских военных преступников. Закон запрещает использовать и публично демонстрировать изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала как оскорбляющие многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. В документе отмечено, что такие изображения являются экстремистскими. В качестве исключения их можно использовать в случаях, когда формируется «негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания».



К экстремистским материалам, кроме изображений, также отнесены выступления руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными приговором Нюрнбергского трибунала, и руководителей организаций, сотрудничавших с ними. Изменения вносятся в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Санкции за эти нарушения пока не установлены.

Оба закона ещё на стадии внесения их в парламент вызвали неоднозначную реакцию общественности. Многие считают это введением исторической цензуры, которая поставит крест на исследованиях спорных моментов российского и советского прошлого. Также это станет ещё одним способом давления на пользователей интернета, которые ранее могли запостить у себя в аккаунтах статьи о событиях 1939-1945 годов. Из правового поля будут выдавлены дискусси о Великой Отечественной войне, а неприятные с официальной точки зрения страницы истории снова станут запретной темой.

Реакция пользователей Сети на эти нововведения получилась весьма предсказуемой:

То есть вычеркнуть из исторических учебников период взаимоотношения СССР и Германии с 1 сентября 1939 года до 22 июня 1941? — Данил (@Danil_Mihalych) July 1, 2021

Ведь может быть тождественна лишь самой себе: учебник Логики.



Действия Германии и Действия СССР (который был Россия: ©Путин)—суть РАЗНЫЕ действия.

Их отождествление невозможно в приеципе.



А подлость, вероломство, агрессия, порабощение—…, только в профиль https://t.co/83JC3K7K2Z — Boris MegreLaw (@PourqoisPas) July 1, 2021

И лишь огромной кровью всех народов СССР при полнейшем идиотизме Сталина и верхушки удалось разгромить немцев и их союзников. Дед-фронтовик говорил, что без товаров лендлиза победы бы не было. — Scythian (@77DVD77) July 1, 2021

"Путин подписал закон о запрете "отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне"



Ну теперь то жизнь наладится!!!

Одно удивляет, - а почему так долго тянули с этим?

Подписал бы раньше, смотришь и свекла бы не подорожала, и жары бы не было... — Наблюдатель.™ (@Nablyudatel2Tm) July 1, 2021

Весьма необычно воспринял подписание Путиным пакета цензурных законов депутат от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, умудрившийся связать давление на зарубежные соцсети с запретом на историю:

«Президент подписал закон о запрете уравнивать роли СССР и Третьего Рейха во Второй Мировой войне и закон о «приземлении» зарубежных интернет-платформ в России. Темы законов, на первый взгляд, разные, но объединяет их главное: стремление сохранить наше Отечество. Как в исторических фактах, так и на современном интернет-рынке. А проиграть можно то и другое. Как большинство американцев не знают о роли Советского Союза в победе над Гитлером, так и заграничные IT-гиганты любят искренне не замечать российских законов и государственных интересов».

«Я не историк, поэтому скажу только за IT: закон будет работать, и скоро вы увидите, сколько пользы он принесет стране и российским интернет-пользователям», — подытожил депутат.