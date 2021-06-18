Правительство на год отсрочило регламентированное «пакетом Яровой» увеличение ёмкости хранения трафика

Правительство предоставило операторам связи и интернет-провайдерам годовую отсрочку по исполнению требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика пользователей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина.



Норма о хранении операторами связи и интернет-провайдерами пользовательского трафика, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Предполагалось, что в течение следующих пяти лет компании будут увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно.



«Постановление, которое подписал Михаил Мишустин, вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать емкость хранения трафика. Отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу», – говорится в сообщении кабмина.



Такое решение позволит снизить нагрузку на участников рынка. Высвободившиеся средства они смогут направить на модернизацию и расширение емкостей сетей связи.



Это уже вторая отсрочка, касающаяся воплощения в жизнь требований федерального закона №374-ФЗ. В сентябре 2020 года ежегодное увеличение ёмкости хранилищ трафика отложили на год, а кроме этого — исключили из расчёта ёмкостей тяжёлый контент и видеотрафик. Эти меры были вызваны режимом самоизоляции, во время которого нагрузка на интернет значительно увеличилась.



Норма о ежегодном увеличении емкости хранилищ считается одной из самых затратных для операторов. Вымпелком оценивает свои инвестиции на «пакет Яровой» в 45 млрд руб. на 5 лет, МТС – примерно в 50 млрд руб, Мегафон – в 35-40 млрд руб.