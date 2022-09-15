Киносферу за критику «спецоперации» и призыв к санкциям хотят лишить госфинансирования

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект «№195377-8 О внесении изменения в статью 7 Федерального закона „О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации“».

В федеральный закон о господдержке кино предлагается внести следующий пункт:

«Государственный контракт <...> не заключается в случае, если продюсер, прокатчик или демонстратор национального фильма либо хотя бы одно лицо, входящее в штатный или нештатный творческий состав организации кинематографии, подвергнуты в судебном порядке административному наказанию по статье 20.3.3 или 20.3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - в течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, либо имеют неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьей 207.3 или 280.3, или 284.2 Уголовного кодекса Российской Федерации».

То есть, согласно этим нормам, господдержки могут быть лишены те киноорганизации, где хотя бы один работник был наказан за «дискретитацию» российской армии или за призыв к введению антироссийских санкций, и наказания здесь рассматриваются как административные, так и уголовные.

Авторы законопроекта считают недопустимым, когда продюсеры, прокатчики или кинотеатры, получающие господдержку, публично «пропагандируют антипатриотические действия».



«Такая ситуация сложилась в том числе из-за западного влияния на внутреннюю ситуацию в России, складывающуюся в сфере культуры. Так, „агенты недружественного западного влияния“ отличаются радикальными высказываниями против действующей государственной власти, всячески не поддерживают проводимую государственную политику, чем создают отрицательные настроения в обществе», — говорится в пояснительной записке.

Сергей Миронов уверен, что предлагаемые поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» являются справедливым предложением, «отражающим запрос гражданского общества на недопустимость финансирования противников страны».

«Наше общество разное, – считает юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко. – У нас может быть разное мнение на определённые события, что подтверждается и в опросах общественного мнения, но депутаты хотят продвигать определенную точку зрения всем жителям разной и большой России. Законопроект ничего общего не имеет с правом и даже законами. Что стоит только прочитать пояснительную записку, где указывают на „агентов иностранного влияния“, которые своими высказывания хотят нанести вред России. Как можно словами нанести вред России — не уточняется».