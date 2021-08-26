Исследование ОЗИ: как устроен рынок ботов для накрутки

Общество защиты интернета (ОЗИ) изучило рынок продажи ботов (аккаунтов, действия которых можно автоматизировать, частично или полностью) и смоделировало несколько кейсов, чтобы выяснить, как, где и за сколько можно купить ботов, каких результатов можно добиться и какова стоимость подписок, лайков и комментариев. Эксперты выяснили, что использовать ботов может человек с любым уровнем технической грамотности, поскольку порог входа на рынок продажи ботов низкий. Таким образом, раскрутка одного аккаунта в социальных сетях до нескольких десятков тысяч подписчиков не сильно трудоёмка. При грамотном планировании и плавном наборе подписчиков можно получить популярный аккаунт за небольшие деньги.

Например, в ходе эксперимента кампания по раскрутке страницы в Twitter потребовала 1300 руб., в Instagram — 1270,63 руб., во «ВКонтакте» — 890 руб., на комментарии в СМИ (название издания не раскрывается по этическим соображениям) ушло 337,5 руб.

Источник: ОЗИ

За два месяца мониторинга в ОЗИ не зафиксировали сильного изменения цен, а имевшиеся колебания носили временный характер и скорее отражали акции и скидки, предоставляемые площадками. Рынок политических ботов при этом можно назвать продолжением рынка коммерческих ботов: проведённые эксперименты позволили исследователям предположить, что в России не существует отдельного рынка политических ботов, либо он недоступен массовому потребителю. Причину этого «Роскомсвободе» пояснил директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«Политические боты заметны во время, например, политических кампаний, потому что о них говорят. Но вообще объём таких троллей раз в двадцать-тридцать меньше, чем объём коммерческих накруток».

По его словам, в целом же рынок ботов на 20 наиболее популярных площадках очень приблизительно (по методике аналитической компании Similar Web) можно оценить в более чем 20 млн долл.

Фрагмент таблицы мониторинга цен с изменениями

Источник: ОЗИ

В разных соцсетях у ботов разные поведенческие паттерны, зависящие и от правил и политики самой соцсети, и от того, какие действия имеют ценность (подписка, лайк, дизлайк, комментарий). При этом ограничения и особенности каждой конкретной соцсети, с одной стороны, определяют стратегию поведения ботов, а с другой, дают пользователям возможность распознавать ботов, ориентируясь на характерные паттерны, и быть если не защищёнными, то хотя бы подготовленными к атакам, делают вывод в ОЗИ.

«К слову, считается, что терять аккаунты очень болезненно. Но, на мой взгляд, это зависит от социального капитала: были ли у аккаунта настоящие подписчики или боты. В первом случае потерять подписчиков сложно: просто сообщаешь, меня заблокировали здесь, переходите на другую страницу. Понятное дело, что при переходе теряется какой-то процент людей. Но вопрос, а теряется ли при этом качество? Поэтому непонятно, как считать социальную капитализацию: зависит ли она от числа подписчиков, которому мы уделяем такое внимание?», — размышляет Климарёв.

При мониторинге рынка ботов исследователи использовали следующую методику. Они задали несколько запросов в разных поисковых системах, чтобы найти популярные площадки, занимающиеся продажей и раскруткой аккаунтов в социальных сетях, — «раскрутка инстаграма», «купить ботов» и др. Таким образом было выявлено около 30 платформ, которые затем проверили на посещаемость с помощью ресурса Similar Web. Алгоритмы Similar Web предлагают также ресурсы со сходной тематикой, что позволило добавить к списку ещё около 20 платформ.

После этого аналитики отрейтинговали все найденные ресурсы по посещаемости и рассмотрели те, где было более 500 тыс. человек в месяц. Из них, в свою очередь, отобрали только те площадки, которые содержали информацию о ценах, а также предлагали удобный интерфейс с доступной аналитикой. В итоговый список вошли четыре площадки по торговле ботами: собственно, указанные выше Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и отдельно взятое СМИ.

Отчёт ОЗИ будет отправлен соцсетям, поделился планами Климарёв. По его словам, это задача самих площадок — защищать пользователей от атак ботов.

«От пользователя не очень зависит, нападут ли на него. Но если всё же приходится обороняться от незнакомых людей, которые набежали в комментарии, то стоит помнить два основных правила защиты. Первое — не кормить троллей, ни в коем случае не вступать с ними в диалоги. Следует их просто банить. Второе — не доверять контенту, у которого много лайков, но мало комментариев. Дело в том, что лайки стоят гораздо дешевле комментариев. И большая численная разница между ними может говорить о том, что здесь имеет место накрутка. Если материал действительно хорошо лайкают, то статистически его будут и хорошо комментировать», — рекомендует эксперт.