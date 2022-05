Падение Rutube. Что происходит и кого назначат виноватым?

Утром 9 мая текущего года хакеры атаковали российский видеохостинг Rutube, который позиционирует себя как замену YouTube и куда после начала так называемой «спецоперации» переехали многие российские прогосударственные телеканалы. Информация об этом появилась в Telegram-канале сервиса в семь утра. Также сообщалось, что оперативная группа реагирования работает над восстановлением доступа. В течение всего дня в канале компании появлялись сообщения о том, что на сайте ведутся восстановительные работы.

Представители «русского аналога YouTube» назвали эту кибератаку крупнейшей в истории сервиса и, по их мнению, она была дорогостоящей, заранее спланированной и могла быть осуществлена, чтобы «помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют».

10 мая сервис заверил:

По словам источника The Village, близкого к команде Rutube, атака началась около пяти утра. В результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению». Обычно на такой случай предусмотрены бэкапы, но в конкретной ситуации проблема, видимо, в том, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет. Видео-контент в результате атаки не пострадал. По мнению источника, такая кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту.

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен», — заверили позднее в Rutube.

По состоянию на 11 мая никаких существенных изменений в работе сервиса не произошло.

Хакерская группировка Anonymous в Twitter взяла на себя ответственность за падение сайта Rutube, добавив, что повреждено почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, а также 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных, «что означает — Rutube, вероятно, ушёл навсегда».

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u