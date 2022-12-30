Путин подписал пакет законов, которые повлияют на Рунет и права граждан

Президент России Владимир Путин перед Новым годом подписал целый пакет законов, в большинстве своём запретительного характера, которые в той или иной мере будут иметь влияние на дальнейшую судьбу Рунета и права россиян.

Закон о создании единой базы генетической информации вводит понятие генетических данных — это сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации.

В соответствии с документом, под «генетической информацией» подразумевается последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот, а под «генетическими данными» – сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации.

Создание такой базы обусловлено обеспечением национальной безопасности, охраны жизни и здоровья населения. Обладателем информации в этой базе является Российская Федерация, ее заказчиком – Минобрнауки, а оператором – Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт». В документе подчеркивается, что предоставление информации из этой базы органам власти, юрлицам и гражданам будет осуществляться в электронной форме и бесплатно.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Закон, уточняющий статьи Уголовного кодекса об иностранных агентах. Согласно документу, за второе за год нарушение обязанностей иностранного агента предусмотрена уголовная ответственность.

За второе в год уклонение от исполнения обязанностей по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. либо лишение свободы на срок до 2 лет. Аналогичное наказание предписывается за производство материала без указания статуса иностранного агента, нарушение сроков размещения отчета о своей деятельности, неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица.

Согласно принятым уточнениям, изменено название статьи ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента». Из него убрано слово «злостное». Также увеличивается срок за создание и руководство НКО, выполняющей функции иностранного агента. Санкции по этой статье ужесточаются до шести лет лишения свободы. Участие в подобной НКО грозит тюремным заключением на три года.

Этим же законом усиливается уголовная ответственность за создание опасных некоммерческих организаций, посягающих на личность и права граждан.



За создание религиозного или общественного объединения, которое причиняет вред здоровью граждан, будет грозить лишение свободы на срок до семи лет или принудительные работы на пять лет (вместо четырех лет в обоих случаях).



За создание НКО, которая побуждает граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, накажут принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет (вместо трех лет в обоих случаях).



За участие в деятельности таких организаций штраф составит до 200 000 руб. (вместо 125 000 руб.), срок принудительных работ или лишения свободы — до четырех лет (вместо двух).

Закон вступил в силу в день официального опубликования.

Подписан также закон, который вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за «содействие диверсионной деятельности».

Кроме наказаний за непосредственное склонение, вербовку или иное вовлечение с диверсионную деятельность, в законе прописано понятие «пропаганда диверсий». Под этим следует понимать «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности».

Наказываться будет и «оправдание диверсий», под которым будет пониматься публичное заявление о признании целей и практики диверсий нуждающимися в поддержке и подражании.

Вступает в силу в день официального опубликования.

Закон о регулировании работы онлайн-ресурсов с объявлениями, суточная аудитория которых составляет более 100 тысяч пользователей устанавливает, что основным владельцем сайтов с объявлениями сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.



Учёт посещаемости сайтов с объявлениями будет вестись ежедневно. Владельцы сайтов с объявлениями обязаны не допускать их использования в противоправных целях и для распространения порочащей информации, а также им будет необходимо установить единый измеритель аудитории.



Предусматривается создание реестра сайтов с объявлениями, вести который будет Роскомнадзор, и рн будет вправе потребовать от владельца ресурса принять меры по устранению нарушений. РКН также сможет обратиться в суд с заявлением об ограничении доступа к онлайн-сервису.



Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Президент России подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты.

Документ также закрепил за ней статус символа воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Согласно закону, использовать георгиевскую ленту можно только в целях исторической памяти — во время мемориальных мероприятий в честь воинской славы, а также для военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан России.

Публичное осквернение георгиевской ленты будет наказываться штрафом в 3 млн руб. или лишением свободы до трех лет. Те же действия в интернете или совершенные группой лиц по предварительному сговору караются штрафом в 2–5 млн руб. или лишением свободы до пяти лет.

Закон вступил в силу в день опубликования.

Запрещён принудительный сбор биометрии и дискриминацию в отношении тех, кто от неё отказался.

Согласно закону, устанавливается запрет на принуждение к сдаче и хранению биометрии.

Также вводится упрощенный порядок удаления биометрических данных и контроля за их использованием через портал «Госуслуг».

Отказаться от сдачи биометрии возможно через МФЦ, также пользователи смогут отозвать согласие на обработку биометрических данных через «Госуслуги». Лицам, отказавшихся от сдачи биометрии, не могут запретить оказывать какие-либо государственные услуги.

Основная часть положений закона вступает в силу со дня опубликования.

Путин также подписал закон, регулирующий перевозки пассажиров и багажа легковым такси, работу агрегаторов такси, а также госконтроль в этой сфере. Закон обяжет службы заказа такси давать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных, используемых для обработки заказов.



Закон устанавливает, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, ИП или физлицу. Для того, чтобы получить разрешение, нужно записаться в региональном реестре перевозчиков легковым такси.



Всего документ предписывает создание трех региональных реестров: регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси и регионального реестра легковых такси. Также закон обязывает службы такси предоставлять ФСБ доступ к базам данным с заказами легкового такси.

За исключением некоторых положений, закон вступает в силу 1 сентября 2023 года.