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2 August 2021

Глава ЦИК просит оперативно реагировать на фейки о выборах

По её мнению, различные Telegram-каналы тоже должны нести ответственность за ложную информацию, а «честный гражданин не боится подписываться и быть автором».

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова попросила коллег из регионов оперативно проверять и реагировать на информацию о нарушениях в ходе избирательной кампании:

«Я давно предупреждала, что информационная война, желание дискредитировать выборы будет нарастать и разного рода вещи будут осуществляться. Коллеги, я прошу быть очень внимательными. Это только начало, не пропускайте, если в вашем районе, регионе вы видите, что распространяется откровенная ложь или какая-то информация, которая может быть правдой, тут же реагируйте, проверяйте, выясняйте корни, откуда это происходит».

 

По ее мнению, различные Telegram-каналы тоже должны нести ответственность за публикацию ложных сообщений. «Если человек действительно видит нарушение, злоупотребление служебным положением, применение административного ресурса, как честный гражданин он не должен скрываться, он должен подписываться. Предавайте это гласности, мы первые заинтересованы в том, чтобы предотвращать нарушения. Честный гражданин не боится подписываться и быть автором», — отметила глава ЦИК.

 


По ее словам, Центризбирком также столкнулся с тем, что «сейчас некоторые политики и околополитики, разного рода комментаторы, не понимая суть дистанционного электронного голосования и других процедур, которые предлагает комиссия, начинают просто людям голову морочить».

«Коллеги, мы все время открыты, у нас все публикуется. Мы цифровые сервисы сейчас для всех создали впервые, там максимальная информация обо всем. Сюда приглашаем представителей общественности, партий, готовы разъяснять, было бы [у них] желание, но его нет, видимо. Или не хотят вникать — выгоднее просто людям голову морочить лживой информацией или полуправдой или сознательно это делают. Коллеги, мы должны давать бой и в том случае, и в ином, не пропускать этого», — добавила Памфилова.

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