Журналиста Сергея Пархоменко оштрафовали по «иноагентской» статье

Тверской районный суд Москвы назначил административное наказание журналисту Сергею Пархоменко по «иноагентской» статье. Дело было зарегистрировано 10 августа текущего года.

Информацию об этом мы обнаружили в базе «Мосгорсуда». Согласно закону, нарушение ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента) влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере десяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — пятисот тысяч рублей.

Какую сумму штрафа выписал Тверской райсуд Сергею Пархоменко, неизвестно. Публикация текста постановления запрещена.

Минюст объявил Сергея Пархоменко вместе с журналистом Александром Невзоровым, экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым и другими известными людьми СМИ-иноагентами в апреле текущего года, а первый штраф в 10 тыс.рублкй за неисполнение возложенной на него функции всё тот же Тверской райсуд наложил на него в июле, после чего это решение было обжаловано.