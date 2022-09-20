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20 сентября 2022

Журналиста Сергея Пархоменко оштрафовали по «иноагентской» статье

Сумма штрафа пока неизвестна, а публикация постановления о назначении административного наказания запрещена.
Фото: Тимур Абасов

Тверской районный суд Москвы назначил административное наказание журналисту Сергею Пархоменко по «иноагентской» статье. Дело было зарегистрировано 10 августа текущего года.

Информацию об этом мы обнаружили в базе «Мосгорсуда». Согласно закону, нарушение ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента) влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере десяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — пятисот тысяч рублей.

Какую сумму штрафа выписал Тверской райсуд Сергею Пархоменко, неизвестно. Публикация текста постановления запрещена.

Минюст объявил Сергея Пархоменко вместе с журналистом Александром Невзоровым, экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым и другими известными людьми СМИ-иноагентами в апреле текущего года, а первый штраф в 10 тыс.рублкй за неисполнение возложенной на него функции всё тот же Тверской райсуд наложил на него в июле, после чего это решение было обжаловано.

иностранный агент штрафы 327-ФЗ 426-ФЗ 19.34.1 Сергей Пархоменко

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