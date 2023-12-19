Сайтам могут запретить ограничение доступа к информации при отказе пользователя от обработки ПД

В законодательстве могут закрепить требование к владельцам сайтов о том, что согласие на обработку персональных данных (ПД) должно быть отделено от пользовательского соглашения. Об этом сообщила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«В Совете Федерации подготовлен проект федерального закона, направленного на совершенствование механизмов предотвращения избыточной обработки персональных данных граждан в сети. Законопроектом предлагается закрепить требование о том, что владельцы сайтов не вправе ограничивать доступ граждан к информации о товаре или услуге в связи с их отказом предоставить персональные данные за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством», — заявила сенатор.