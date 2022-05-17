Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает особенности налогообложения выпуска, продажи и обмена на российских блокчейн-платформах цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП).

Законопроект №106872-8 в середине апреля внесло в Госдуму Правительство РФ.

Документ прописывает, что выпуск ЦФА и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС. При этом консультативные услуги, оказываемые операторами, а также услуги по предоставлению прав на использование компьютерных программ освобождаться от НДС не будут.



При продаже ЦФА налоговая база будет определяться как разница между ценой реализации такого цифрового актива с учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового актива также с учетом суммы налога.



К ЦФА, которые удостоверяют права участия в капитале непубличного акционерного общества, будут применяться правила и порядок налогообложения, которые предусмотрены для акций такого общества. При определении налоговой базы по операциям с цифровыми активами будут учитываться доходы и расходы по всем операциям с ними за отчетный (налоговый) период.



Налоговая база по операциям с цифровыми активами будет определяться у организаций совокупно с операциями необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами и отдельно от общей налоговой базы.



Действующие на территории РФ компании - обладатели цифровых активов должны будут платить 13% налога на прибыль. Иностранные организации (компании, зарегистрированные за пределами РФ) - обладатели цифровых активов должны будут платить 15% налога на прибыль.



Эмитент ЦФА (оператор информационной системы) должен будет предоставлять регулятору не позднее 1 февраля следующего года всю информацию обо всех операциях с ЦФА и о каждом физическом лице, который был стороной в сделках с ЦФА и являлся пользователем такой информационной системы.



В ходе подготовки законопроекта комитет по бюджету предложил ко второму чтению конкретизировать виды услуг операторов информационных систем, освобождаемых от НДС, а также определить механизм исчисления НДС при выпуске, исполнении и реализации цифровых прав иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах РФ.

«Можно сделать вывод, что данный Законопроект направлен на регулирование налогообложения ЦФА и УЦП. На наш взгляд, это несколько необычно, т.к. в настоящее время в России оборот ЦФА равен нулю. Тем не менее, разбирая Законопроект, можно обнаружить действительно интересные и рациональные аспекты», – писал ранее VC.ru, отмечая также, что в документе упоминания криптовалют нет.

Налогообложение ЦФА — это калька с налогообложения ценных бумаг, что разумно, учитывая что ЦФА — это и есть по своей сути ценные бумаги, выпущенные с помощью технологии блокчейна, утверждает партнер международной юридической компании NOA Circle Эдуард Давыдов. Он напомнил, что классические криптовалюты отнесены к другому классу — цифровых валют.