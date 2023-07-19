Госдума спустя 5 лет реанимировала законопроект о штрафах для «операторов соцсетей»

Депутаты Госдумы снова обратили внимание на законопроект №223871-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за нарушение обязанностей оператором социальной сети)», который был внесён ещё в 2017 году, а принят в первом чтении годом позже.

Сейчас законопроект значительно переработан и на днях его новая версия появилась на сайте парламента. На это обратил внимание портал D-Russia.

В новой версии документа предлагается установить для «операторов социальных сетей» целый ряд штрафов, максимальный из которых достигает восьми миллионов рублей.



Неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора «об осуществлении мониторинга соцсети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец данной или иной социальной сети обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления указанного федерального органа», — повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц – от четырёх миллионов до шести миллионов рублей.



Непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать владельца новостного агрегатора, владельца аудиовизуального сервиса, владельца социальной сети или владельца сервиса размещения объявлений, и (или) иной информации, необходимой для ведения реестра новостных агрегаторов, реестра аудиовизуальных сервисов, реестра социальных сетей или реестра сервисов размещения объявлений, либо представление в указанный орган заведомо недостоверных сведений – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.



Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по ежегодному размещению отчёта о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием электронной формы для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации, а также о результатах мониторинга социальной сети и (или) по размещению в социальной сети документа, устанавливающего правила использования социальной сети, и (или) неисполнение обязанности по информированию пользователей социальной сети о внесенных изменениях в указанные правила и (или) размещению в социальной сети электронной формы для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации в соответствии с требованиями, установленными Роскомнадзором, и (или) обязанности по размещению в социальной сети сведений о своей фамилии и инициалах (для физического лица) или наименовании (для юридического лица) и (или) адресе электронной почты, если обязанность по такому размещению предусмотрена Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», либо размещение владельцем социальной сети указанных сведений не в полном объёме или размещение недостоверных сведений – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; на юридических лиц – от 600 тысяч до одного миллиона рублей.



Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещённой информации, либо невыполнение владельцем социальной сети требования Роскомнадзора об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети, – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; на юридических лиц – от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. Повторное совершение административного правонарушения – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц – от четырёх миллионов до восьми миллионов рублей.

Изначально законопроект №223871-7 шёл «спутником» другого документа, который в 2020 году был принят как закон, обязывающий социальные сети удалять противоправную информацию по заявлению пользователей, и в нём содержалось на тот момент гораздо меньше новых «штрафных» норм.

«Даже не знаю, что тут комментировать, – рассуждает один из юристов «Роскомсвободы». – Бедные сервисы обложили со всех сторон, за любой чих от штрафа до блокировки, причём всё на усмотрение регулятора».

«Очередной проект для сбора денег со случайно провинившихся российских соцсетей, ведь иностранные исполнять его вряд ли будут, а российские настолько запугали, что они удаляют всё при первом упоминании», – считает он.

«Документ должен был появиться еще давно, но, видимо, в Кремле и на Охотном ряду не до этого было, – говорит глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – Ведь обязанность была, а ответственности не было. Как известно, при такой формуле нормы права не работают. Поэтому законопроект продолжает ранее выработанную госполитику по контролю информационного пространства».



«Напомню, что онлайн-цензура в России практически 10 лет работала как одноступенчатая система. Лишь после принятия федерального закона «о суверенном интернете» в 2019 году и федерального закона «о социальных сетях» в 2021 году она стала переходить на трехступенчатую систему, – продолжает эксперт. – Теперь уже она всё более напоминает китайскую систему «Золотого щита». Всё, что не было заблокировано на предыдущих двух фильтрах (реестровыми операторскими блокировками и ТСПУ), и то, что создается внутри российских сетей, должно блокироваться и удаляться самими платформами».



Саркис Дарбинян предполагает, что свободный контент постепенно исчезнет из Рунета, а государство всё чаще будет прибегать к автоматизации цензуры:

«Теперь созданы условия, когда все отечественные сервисы обязаны под страхом весьма сурового административного наказания удалять всё по первому же требованию Роскомнадзора



Это значит, что контент будет незаметно таять из соцсетей (возможно даже с применением аглоритмов), без каких либо публичных реестров и общественного внимания. В целом, это отвечает текущим задачам государства.



Неожиданность для меня было найти в законопроекте норму, которая также предусматривает штраф за непубликацию ежегодных «отчетов траснпарентности» и правил пользования социальными сетями на самом сайте. Transparency reports — стали best practice для компаний на Западе. В России всё с этим было плохо. Никто их особо не публиковал. Посмотрим, как это повлияет на открытость компании».

«Но если в целом, то принятие закона для пользователей — это скорее плохой знак, чем хороший. Цензуры будет больше и вы не всегда сможете посмотреть на сайте Роскомсвободы, кто и за что признал тот или иной контент запрещенным к обороту», – подытоживает юрист.