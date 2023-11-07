В банковские операции хотят встроить «поручителей»

В Госдуму внесён законопроект №476442-8, согласно которому все системно значимые кредитные организации (СЗКО) должны обеспечить клиентам возможность выбрать доверенное лицо, которое будет подтверждать их переводы.

Как пишет «Ъ», доверенное лицо должно быть клиентом той же организации, что и доверитель. Ему даётся 12 часов на то, чтобы подтвердить или отклонить операцию, если он не ответит, операция считается неподтверждённой и отклоняется.

Правда, в законопроекте записано, что такая верификация не будет действовать в случае операций через систему быстрых платежей (СБП), с картами и электронными кошельками. То есть законопроект затронет только переводы по реквизитам счета. Как рассказал глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков, необходимо проработать механизмы, с помощью которых можно будет распространить этот механизм дополнительной верификации и на переводы через СБП и по картам:

«Будем дорабатывать закон, чтобы перекрыть все лазейки».

В пояснительной записке отмечается, что ЦБ еще в 2021 году были разработаны методические рекомендации по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций через доверенное лицо, но лишь для потребителей из числа лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.

В Банке России сообщили, что пока человек совершает обычные повседневные операции, система никак себя не проявляет, если же у банка возникают подозрения, что человек переводит свои деньги под влиянием мошенника, система информирует об этом помощника.