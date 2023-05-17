ЦБ РФ создаёт страховую информационную систему с максимумом персональных данных граждан

ЦБ опубликовал перечень данных, которые должны храниться в новой автоматизированной информационной системе (АИС) «Страхование». Как уточняют «Ведомости», это единая система, в которую будет передаваться информация обо всех владельцах застрахованных автомобилей и жилья в стране. Издание пишет, что это позволит сделать страховую отрасль более прозрачной, но, в то же время, создаст удобную мишень для мошенников.

Регулятор также определил для страховщиков правила подачи информацию в АИС. Правила касаются ОСАГО, ДСАГО, страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) и жилья. Планируется, что новшества вступят в силу 1 апреля 2024 года. Информацию предлагают направлять не позднее 1 дня с даты, когда произошло событие или действие, из-за которого появились эти сведения. Исключение — данные о договоре ОСАГО. Их представят при заключении договора.

Страховщики будут использовать защищенные каналы связи и строго соблюдать форматы электронных сообщений. Например, должна быть исключена возможность корректировать информацию. Если нарушить требования к подаче данных, оператор АИС откажется их размещать

В перечень собираемых данных вошли ФИО, номер, адрес регистрации, данные паспорта и водительского удостоверения страхователя, номер, марка и модель его автомобиля, а также информация о страховом случае, включая данные о размере убытков, — всего порядка 100 типов данных.

В списке информации о владельце застрахованного жилья, которая будет передаваться страховщиками в АИС, — кадастровый номер объекта недвижимости, его тип, площадь, фактический почтовый адрес и т.д.

В системе в числе прочего будут содержаться полные паспортные данные, данные о привлечении к административной или уголовной ответственности, а также медицинские данные, например о характере и степени повреждения здоровья в результате аварии и проч., следует из документа на сайте регулятора.

Закон о создании системы АИС «Страхование» на базе компании АО «Национальная страховая информационная система» (АО «НСИС»), которая станет ее оператором, вступил в силу 30 марта 2023 года. Согласно закону, 100% акций АО «НСИС» принадлежит ЦБ. Все российские страховые компании будут передавать в систему информацию по обязательному (ОСАГО) и добровольному (КАСКО, ДСАГО) автострахованию, страхованию наземного транспорта, а также жилья от чрезвычайных ситуаций.