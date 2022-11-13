Минюст сделает публичными персональные данные иностранных агентов

В едином реестре иностранных агентов с 1 декабря будут публиковаться персональные данные добавленных в него физических лиц. Помимо ФИО и даты включения в реестр Минюст разместит на своем сайте ИНН, СНИЛС, дату и основание включения в список с конкретными нормами закона.

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В случае внесения в реестр юридических лиц публикации подлежит ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основание и дата включения в реестр. В отношении общественных объединений, действующих без образования юридического лица, Минюст опубликует полное наименование, адрес нахождения, информационный ресурс, полные фамилии, имена и отчества участников, а также дату и основание для включения в реестр.

Согласно разъяснениям Роскомнадзора, ФИО, дата рождения ИНН и СНИЛС относятся к персональным данным.

«На самом деле, то, в каком виде это было до сих пор - тоже издевательство, – считает известный журналист Антон Орех. – Потому что когда возникает в перечне Иван Иваныч Иванов и всё, никаких концов больше, то иноагентами себя могут считать сотни тысяч Ивановых. Но Минюст никому ничего не объяснял, никаких официальных уведомленией людям не отправлял и они фактически сами вешали на себя клеймо в соцсетях, потому что, как говорит иноагент Пивоваров, „все всё понимают“».

По мнению ведущего юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна:

«Это делается не из-за необходимости, а для того, чтобы еще больше заговнять жизнь самых смелых людей, которые нашли в себе силы сопротивляться системе и делать что-то полезное для России. С каждым таким решением, с каждым таким шагом Россия отдаляет себя от цивилизованного мира, превращаясь в людоедские африканские режимы».