Возбуждено первое административное дело по новой статье о «пропаганде ЛГБТ»

Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о «пропаганде ЛГБТ». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава инфокомитета Госдумы, депутат Александр Хинштейн.

Парламентарий там же опубликовал письмо из МВД, в котором говорится о возбуждении административного дела в отношении издательства Popcorn Books — по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». Кроме этого, против издательства возбуждено дело по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство».

Депутат также добавил:

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам».

Хинштейну не понравилось, что Popcorn Books после подписания Путиным соответствующего закона изменил обложки «ЛГБТ»-романов у себя на сайте. На них появилась ссылка на статью Конституции РФ — «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

«Попытки «Попкорн-букс» представить борьбу с ЛГБТ-пропагандой, как удушение свободы слова, — неудивительны, – ранее утверждал депутат. – Директором и основателем издательства является откровенный оппозиционер Алексей Докучаев, состоящий ранее в навальнистской «Партии прогресса». Само издательство — до недавнего времени принадлежало на 65,5% ирландской компании «Букмейт лимитед», осенью признанной в РФ иноагентом. Иными словами — антироссийские силы открыто ведут в России ЛГБТ-пропаганду, да ещё и демонстративно игнорируют наши законы, как бы проверяя государство на прочность. <...> Если первым, кого привлекут к ответственности по нашим законам станет «Попкорн-букс», это будет во всех смыслах справедливо и закономерно!»

Наказание за нарушение нового закона предполагает штраф, который может для юрлиц доходить до 10 млн рублей, либо как альтернатива — приостановка деятельности юрлица до 90 суток.