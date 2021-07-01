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Аналитика
1 July 2021

Роскомнадзор внёс в реестр слежки почтовый сервис Huawei

Сервис Petal Mail от китайского IT-гиганта появился этой весной после того, как на компанию были наложены санкции США и она потеряла доступ к сервисам Google, а теперь данная электронная почта внесена в российский реестр организаторов информации.

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили там почтовый сервис Petal Mail, созданный в марте текущего года китайским IT-гигантом Huawei:

reestr.rublacklist.net/distributor/109702

 

Создать электронную почту китайскую корпорацию вынудили наложенные на неё санкции США, после которых ей стали недоступны сервисы Google. Первое бета-тестирование Petal Mail состоялось в начале марта текущего года. Сейчас сервис работает в обычном режиме, в нём доступно несколько языков, в том числе и русский.

Уведомление о конфиденциальности почтового сервиса сегментировано на четыре региона:
1. Азиатско-Тихоокеанский. 
2. Европа (включая Россию).
3. Африка, Ближний Восток и Индия.
4. Латинская Америка. 

В Уведомлении сказано, что Petal Mail — это сервис, предоставляемый компанией Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited, подразделением компании Huawei в Гонконге, и он собирает персональные данные пользователей для разного рода целей (в основном, для бизнеса). Если ваш аккаунт HUAWEI зарегистрирован в Российской Федерации, компания будет хранить ваши данные на территории России, говорится в документе.

«Компания не осуществляет доступ к данным Вашего общения и не обрабатывает их, будет обрабатывать такие данные исключительно в целях обеспечения безопасности общения», — также сказано в Уведомлении.

О том, будет ли сервис передавать пользовательские данные, а также всю переписку российским силовикам, ничего чёткого в тексте не обозначено.

Напомним, внесение интернет-сервиса в реестр ОРИ обязывает его не только сохранять данные о действиях и взаимодействиях пользователя, но и передавать их ФСБ по первому требованию. Также участник реестра обязан предоставлять силовикам содержимое пользовательской переписки, включая аудио, фото, видео и текстовые сообщения.

слежка за пользователями ФСБ 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации Huawei Petal Mail

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