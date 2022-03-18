Призываем VPN-сервисы предоставить российским пользователям свободный доступ

«Роскомсвобода» опубликовала на Change.org петицию, в которой обратилась к зарубежным IT-компаниям с просьбой предоставить российским пользователям свободный доступ к услугам VPN-сервисов.

Сегодня у российских пользователей нет доступа к огромному количеству информации, блокируются независимые медиа, социальные сети, мессенджеры – те инструменты, через которые жители России могут общаться, узнавать новости о мире, работать, учиться, вести научную и финансовую деятельность.

«Большинство россиян прямо сейчас повышают свою цифровую грамотность и активно учатся пользоваться VPN-сервисами, чтобы не оказаться изолированными от мира», – говорится в обращении к IT-компаниям.

VPN – это один из самых популярных инструментов не только защиты своих коммуникаций, но и получения доступа к информации. Без него российские пользователи лишаются и того, и другого.

К сожалению, большинство бесплатных VPN-сервисов, как правило, ненадежны и не обеспечивают приватность пользователей, которая бы гарантировала их безопасность. «После отключения российских платежных инструментов от международных — VISA и MasterCard, а также ряда других финансовых сервисов (PayPal и прочее), платные VPN стало невозможно оплачивать российскими картами, и рядовые пользователи, не использующие криптовалютами, оказались отрезанными от услуг», – констатируют авторы петиции, поэтому:

«Роскомсвобода и миллионы российских пользователей призывают международные компании, которые предоставляют важные услуги VPN, — обеспечить российским пользователям свободный доступ к своим услугам в целях защиты их базовых прав на неприкосновенность частной жизни, тайну связи, а также на свободное получение и распространение информации.



Доступ к информации — базовое право человека, закрепленное в различных международных документах. В критических ситуациях оно важно как никогда».

Мы призываем всех российских пользователей присоединиться к нашему обращению и подписать петицию:

RUS 👉 https://chng.it/Wbp2LwRyVL

ENG 👉 https://chng.it/kYkjfgmhvh

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