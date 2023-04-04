Официальный сайт ЕС попал под «антипиратскую» раздачу

Европейский союз считает онлайн-пиратство серьёзной угрозой для правообладателей и общества в целом, поэтому методично обновляет законодательство по части борьбы с распространением нелегального контента. Но недавно сами официальные органы ЕС стали объектом недовольства правообладателей, когда мошенники, использующие пиратство, нашли уязвимость в работе европейских правительственных сайтов. Об этой истории рассказывает издание TorrentFreak, которое провело на эту тему целое исследование.

Изданием задокументировано, что за последние несколько месяцев мошенники использовали сайт Европейской комиссии для размещения там объявлений с предложением посмотреть «пиратские фильмы», которые в реальности ведут на фишинговые и другие сайты. Они используют общедоступные инструменты загрузки для обмена файлами «.pdf», которые, в свою очередь, рекламируют пиратские версии последних блокбастеров. Попавшиеся на эту удочку пользователи в итоге попадают на сомнительные сайты, которые часто обещают «бесплатный» контент в обмен на данные кредитной карты посетителя.



Еврокомиссия уже, по крайней мере, несколько месяцев знает об этой проблеме и работает с ней. Решение должно быть долгосрочным и, по их словам, не должно лишать граждан ЕС возможности высказываться на их ресурсах.



По словам TorrentFreak, между тем появляются сотни объявлений в день, и правообладатели уже начинают принимать свои меры. Они жалуются на сомнительные URL-адреса, и пока неизвестно, сколько отчётов получил ЕС, но в отчёте Google о прозрачности указано более 500 уведомлений DMCA для домена Europa.eu.



В некоторых случаях Еврокомиссия не может обнаружить проблемные загрузки. Например, файл «.pdf», рекламирующий пиратскую копию фильма «Последняя охота», остается в сети и сегодня, спустя более двух недель после его первого появления. После уведомления DMCA Google решил удалить ссылку из результатов поиска.



В других случаях Комиссия замечает мошеннические объявления и удаляет их. Когда это происходит, Google обычно не предпринимает никаких действий. Согласно данным Google, на данный момент компания удалила из результатов поиска около двух десятков URL-адресов Europa.eu.