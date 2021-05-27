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27 мая 2021 г. 6:06

Питерская прокуратура борется с ЛГБТ в Facebook

Надзорное ведомство хочет через суд заблокировать паблик «Российской ЛГБТ-сети», поскольку там размещена информация, «причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

Прокурор Центрального района Санкт-Петербурга Петр Забурко обратился в суд с иском и потребовал заблокировать страницу «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города. Иск зарегистрировали в Смольнинском районном суде Петербурга в апреле.

Из иска следует, что:

«...в ходе проведенной проверки по обращению депутата ГД ФС РФ И.В. Сапко было установлено, что в сети Интернет по указанному адресу размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

«Согласно суждению ГБУ ДОЦ ППМС Центрального района СПб „Развитие“, данному по результатам осмотра группы, в ней расположены материалы, посвященные поддержке ЛГБТ-сообщества в РФ. Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни. Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ-ценности, вовлекая несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества», — сообщается в пресс-релизе питерских судов.

Юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик отметил, что это четвертая попытка заблокировать информационный ресурс организации.

«Началось все в 2019 году с группы во „ВКонтакте“, потом два раза они пытались что-то сделать с нашим сайтом. Сейчас вот они переключились на Facebook. Это все прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга у нас очень активно интересуется „Российской ЛГБТ-сетью“», – рассказал Белик.

Судебное заседание назначено на 29 июня 2021 г.

Facebook Санкт-Петербург 436-ФЗ Прокуратура ЛГБТ пропаганда гомосексуализма

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