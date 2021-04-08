Росгвардия создаёт Федеральную платформу по контролю за оборотом оружия и охранными услугами

Росгвардия к августу планирует запустить цифровую платформу по контролю за оборотом оружия, рассказал глава ведомства Виктор Золотов. Как сообщал «Ъ» ещё в июле прошлого года, IT-платформа будет отслеживать все гражданское оружие и упростит выдачу разрешений на покупку и хранение.

Об итогах деятельности Росгвардии за прошедшие пять лет, о противодействии современным вызовам и угрозам, обеспечении безопасности на массовых акциях в интервью нашему агентству рассказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов: https://t.co/SnBvxZQibX pic.twitter.com/m4Rh8wCaoj — ТАСС (@tass_agency) April 8, 2021

«Федеральная платформа по контролю за оборотом оружия и охранными услугами» создаётся совместно с Минцифры. В большом интервью ТАСС Золотов сообщил, что:

«Это будет мощный цифровой сервис, который позволит избавиться от бумажных документов, походов в инстанции, но при этом обеспечит четкий и прозрачный механизм контроля. По сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям [ЧОП]».

Пилотный проект будет запущен в августе в Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях. Золотов отметил, что в рамках этой платформы будет обеспечен контроль за прохождением полного цикла оружия, то есть система будет содержать полную информацию про ту или иную единицу оружия, от его производства до уничтожения.



Стоимость разработки платформы — 540 млн руб. Ее созданием занимался государственный НИИ «Восход». Предварительные испытания готовой платформы должны были пройти в ноябре 2020 года. Предполагается, что при приобретении охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия автоматически получит все данные покупателя, а впоследствии и информацию о патронах, которые он приобретает.